Haberler Galeri Böyle mi Olacaktı'nın yakışıklı Murat'ıydı! 90'ların jönü Atilla Saral şehir hayatını terk edip bakın nereye yerleşti!
Giriş Tarihi: 24.02.2026 14:48 Güncelleme Tarihi: 24.02.2026 15:11

Böyle mi Olacaktı'nın yakışıklı Murat'ıydı! 90'ların jönü Atilla Saral şehir hayatını terk edip bakın nereye yerleşti!

90'lı ve 2000'li yıllara damgasını vuran, hem podyumların hem de ekranların en gözde isimlerinden biriydi o... "Mankenlikten oyunculuğa geçen karizmatik jön" ekolünün tartışmasız en başarılı temsilcilerinden Atilla Saral, herkesin hayalini kurduğu o ışıltılı hayatı elinin tersiyle itti. İşte Saral'ın şehir hayatından kaçtığı o eşsiz evi...

İstanbul'un kaosunu terk eden efsane jön şimdi nerede ve nasıl bir hayat sürüyor? İşte Atilla Saral'ın ilham veren o kaçış öyküsü...

Şehir Hayatından Doğanın Kalbine

İstanbul'un yorucu temposundan, bitmek bilmeyen set saatlerinden ve gösterişli magazin dünyasından tamamen uzaklaşmak isteyen Saral, radikal bir kararla tası tarağı topladı.

İstanbul'daki hayatından kaçan ünlü oyuncu, önce mütevazı bir konteyner ile bambaşka bir hayata adım attı.

Bir süre özgürlüğün tadını buradaki evinde çıkardıktan sonra ise aradığı kalıcı huzuru oksijen deposu Çanakkale'de buldu.

KAZ DAĞLARI'NIN ETEKLERİNDE KENDİ CENNETİNİ KURDU

Assos ile Kaz Dağları'nın buluştuğu o eşsiz coğrafyaya yerleşen 1963 doğumlu Saral, artık gösterişten tamamen uzak, doğanın tam kalbinde yaşıyor.

Kendi elleriyle kurduğu evinde, kameralardan uzak sade bir düzen kurdu. Üstelik bu sadece şeklen bir köy hayatı da değil; tam anlamıyla bir doğa mesaisi!

Set ışıklarının yerini sabah güneşine, ezberlenen senaryoların yerini ise toprak kokusuna bıraktığı bu yeni hayatında Atilla Saral; bağ bahçe işleriyle de kendisi uğraşıyor.

Kırmızı halılardan traktör tepesine uzanan bu organik ve huzurlu inziva hayatı, görenlere "gerçek zenginlik aslında buymuş" dedirtiyor.

ŞEHİR HAYATINI BIRAKAN BİR DİĞER İSİM İSE NURGÜL YEŞİLÇAY OLDU!

Ekranların sevilen ve başarılı oyuncularından Nurgül Yeşilçay, şehir hayatına ara vererek daha sakin bir yaşamı tercih eden isimler arasına katıldı.

Uzun yıllardır İstanbul'da yaşayan oyuncu, radikal bir kararla İzmir'e taşınarak doğayla iç içe bir hayat kurdu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bir proje için İstanbul'a gelen Yeşilçay köy hayatı hakkında konuştu.

Doğanın kendisine iyi geldiğini ifade eden ünlü oyuncu, "Toprakla haşır neşir oluyorsun, bambaşka bir şey. Bütün kötü enerjilerin tükeniyor.

Bağ bahçe telaşları oluyor. Şehir hayatını bir kenara bırakıyorsun orada." dedi.

İşte sizler için derlediğimiz İstanbul'dan taşınan diğer ünlü isimler!

TOLGA ABİ

90'lı yıllara damga vuran Hugo ile hafızalarımıza kazınan, herkesin "Tolga Abi" diye seslendiği efsane isim Tolga Gariboğlunu hatırlayan var mı? Peki bir dönemin çocuk kahramanı olan Hugo'nun sunucusu Tolga Gariboğlu bugünlerde nerede, neler yapıyor?

Hugo'nun unutulmaz Tolga Abi'si Tolga Gariboğlu, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Yıllar adeta onun için durmuş gibi; değişmeyen görüntüsü "Yok artık!" dedirtti.

Yaşamını New York'ta sürdüren ve sunduğu Hugo programı ile 90'lı yılların çocuklarının sevgilisi haline gelen Tolga Abi lakaplı Tolga Gariboğlu'nun son hali merak ediliyordu.

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI!
Yaşımını New York'ta sürdüren ve şimdilerde 59 yaşında olan Tolga Gariboğlu'nun son hali görenleri şaşırttı.

Tolga Gariboğlu, son olarak İstanbul Etiler'de objektiflere takılmıştı.

'AMERİKA'DA YAŞIYORUM'

16 yıldır Amerika'da yaşadığını söyleyen Tolga Gariboğlu, "Program yapmayı düşünmüyorum. Hugo'nun şirketi olan hak sahibi kapandı" şeklinde konuşmuştu.

'Hugo' programına bağlanan ve oyunda başarılı olamayan bir çocuğun küfür ettiği iddiası yıllarca konuşulmuştu. Ancak gerçek olup olmadığı kanıtlanamamıştı.

Tolga Gariboğlu, yıllar önce katıldığı bir programda, 'küfür' iddiasına ilişkin "Küfür yok, öyle bir şey olmadı, kimse küfretmedi" açıklamasını yapmıştı... Ünlü sunucu, başka bir yayında ise 'Biri onun videosunu yollasın, araba alacağım' dedim. Canlı yayında bunu söyledim. Yine yok, çünkü öyle bir şey yok" demişti.

'Adını Feriha Koydum' dizisinde canlandırdığı 'Hande' karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Ceyda Ateş, 2018 yılında iş insanı sevgilisi Buğra Toplusoy'la dünyaevine girmişti.

Güzel oyuncunun mutlu evliliği, 2020 yılında kızı Talia ile taçlandı.

Evlendikten sonra ailesiyle birlikte Amerika'ya taşınan Ateş, sosyal medya hesabında sevenleriyle sık sık iletişim kuruyor.

Ceyda Ateş son olarak cumartesi günü Türkiye'ye geldi.