Esra Dermancıoğlu sevgilisiyle Nişantaşı turunda! Motosiklet üzerinde neşeli halleri dikkat çekti
Giriş Tarihi: 24.02.2026 14:28
Güncelleme Tarihi: 24.02.2026 14:38
Oyuncu Esra Dermancıoğlu, erkek arkadaşıyla birlikte Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Keyifli tavırlarıyla dikkat çeken oyuncu, karşılaştığı dostlarına sevgilisini tanıştırmayı da ihmal etmedi. Samimi halleri ve neşeli sohbeti çevredekilerin gözünden kaçmadı.