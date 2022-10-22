Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan Photoshop'un ayarını kaçırdı! "Bir fotoğrafla bu kadar oynanmaz"
Giriş Tarihi: 22.10.2022 16:36 Güncelleme Tarihi: 22.10.2022 16:40

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan Photoshop'un ayarını kaçırdı! "Bir fotoğrafla bu kadar oynanmaz"

"Son Yaz" dizisinde hayat verdiği 'Yağmur' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran, son yılların yükselen genç yıldızlarından biri olan Hafsanur Sancaktutan; özel hayatıyla ses getiriyor, meslektaşı Deniz Can Aktaş ile olan birlikteliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da yüz binlerin dikkatini çeken Hafsanur Sancaktutan, son paylaşımına yaptığı Photoshop ile dillere düştü. Takipçilerinden oyuncuya, "Bir fotoğrafla bu kadar oynanmaz" yorumları geldi. İşte o paylaşım...

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan Photoshop’un ayarını kaçırdı! Bir fotoğrafla bu kadar oynanmaz

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, önceki akşam sevgilisi Deniz Can Aktaş'ın başrolünde yer aldığı 'Bandırma Füze Kulübü' filminin galasına katıldı.

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan Photoshop’un ayarını kaçırdı! Bir fotoğrafla bu kadar oynanmaz

Gala öncesi hazırlık anlarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşan Hafsanur Sancaktutan, paylaştığı karelerle yorum yağmuruna tutuldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan Photoshop’un ayarını kaçırdı! Bir fotoğrafla bu kadar oynanmaz

Değişimi dikkatlerden kaçmayan oyuncunun, sosyal medyada fotoğraflarına 'Photoshop' yaptığı iddia edildi.

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan Photoshop’un ayarını kaçırdı! Bir fotoğrafla bu kadar oynanmaz

1.63 boyundaki oyuncunun photoshop ile uzayan bacaklarına takipçileri 'sen bir daha photoshop yapma Hafsa', 'Fotoğraf olmamış, sen de shop yapmışsın', 'Bir fotoğrafla bu kadar oynanmaz' şeklinde yorum yaptılar.

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan Photoshop’un ayarını kaçırdı! Bir fotoğrafla bu kadar oynanmaz

İşte Hafsanur Sancaktutan'ın sosyal medyayı sallayan o karesi...

SON DAKİKA