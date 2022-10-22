Giriş Tarihi: 22.10.2022 16:36 Güncelleme Tarihi: 22.10.2022 16:40

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan Photoshop'un ayarını kaçırdı! "Bir fotoğrafla bu kadar oynanmaz"

"Son Yaz" dizisinde hayat verdiği 'Yağmur' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran, son yılların yükselen genç yıldızlarından biri olan Hafsanur Sancaktutan; özel hayatıyla ses getiriyor, meslektaşı Deniz Can Aktaş ile olan birlikteliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da yüz binlerin dikkatini çeken Hafsanur Sancaktutan, son paylaşımına yaptığı Photoshop ile dillere düştü. Takipçilerinden oyuncuya, "Bir fotoğrafla bu kadar oynanmaz" yorumları geldi. İşte o paylaşım...