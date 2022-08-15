Giriş Tarihi: 15.08.2022 11:46
Güncelleme Tarihi: 15.08.2022
11:52
Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan makyaj sonrası pozları! "Nefesim kesildi, bu nasıl güzellik"
Rol aldığı Son Yaz dizisindeki Yağmur karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Hafsanur Sancaktutan, son yılların yükselen genç yıldızlarından. Güzel oyuncu Hafzanur Sancaktutan, kusursuz fiziği ve güzelliğiyle takipçilerini mest etmeyi başarıyor. Meslektaşı Deniz Can Aktaş ile aşk yaşayan Sancaktutan karın kaslarını sergilediği pozlarıyla sosyal medyayı sallamıştı. Güzel oyuncu son olarak makyaj sonrası karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Sancaktutan'ın beğeni yağan pozlarına övgü dolu yorumlar geldi. İşte Hafzanur Sancaktutan'ın yeni paylaşımları...