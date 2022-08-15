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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan makyaj sonrası pozları! "Nefesim kesildi, bu nasıl güzellik"
Giriş Tarihi: 15.08.2022 11:46 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 11:52

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan makyaj sonrası pozları! "Nefesim kesildi, bu nasıl güzellik"

Rol aldığı Son Yaz dizisindeki Yağmur karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Hafsanur Sancaktutan, son yılların yükselen genç yıldızlarından. Güzel oyuncu Hafzanur Sancaktutan, kusursuz fiziği ve güzelliğiyle takipçilerini mest etmeyi başarıyor. Meslektaşı Deniz Can Aktaş ile aşk yaşayan Sancaktutan karın kaslarını sergilediği pozlarıyla sosyal medyayı sallamıştı. Güzel oyuncu son olarak makyaj sonrası karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Sancaktutan'ın beğeni yağan pozlarına övgü dolu yorumlar geldi. İşte Hafzanur Sancaktutan'ın yeni paylaşımları...

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan’dan makyaj sonrası pozları! Nefesim kesildi, bu nasıl güzellik

Genç oyuncu Hafzanur Sancaktutan son günlerde hem güzelliği hem özel hayatı hem kariyeriyle adından sıkça bahsettiriyor. 22 yaşındaki güzel oyuncu 2018-2019 yılları arasında yayınlanan Gülperi adlı dizide "Fidan" karakteriyle tanınmıştı. Güzel oyuncu ardından Aşk Ağlatır adlı dizide "Ada Meryem Varlı" karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan’dan makyaj sonrası pozları! Nefesim kesildi, bu nasıl güzellik

Son olarak Son Yaz dizisinde Yağmur karakterine hayat veren genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan, çocukken dedesi tarafından istismar edildiğini açıklamıştı.

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Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan’dan makyaj sonrası pozları! Nefesim kesildi, bu nasıl güzellik

Hafsanur Sancaktutan, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer vermişti:

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan’dan makyaj sonrası pozları! Nefesim kesildi, bu nasıl güzellik

"İtiraf ediyorum! Dedem tarafından istismara uğradım. Pedofili bir adamın torunuydum. Kuzenlerim, komşularım, iş arkadaşım tarafından taciz edildim. Utanmıyoruz, korkmuyoruz. Yalnız olmadığımızı biliyorum."

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan’dan makyaj sonrası pozları! Nefesim kesildi, bu nasıl güzellik

Güzelliğiyle takipçilerini büyüleyen Hafsanur Sancaktutan, son yılların yükselen genç yıldızlarından.

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