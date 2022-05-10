Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ünlü oyuncu Hatice Şendil’in yüzündeki değişim olay oldu! Hatice Şendil’in değişimine sosyal medyada yorum yağdı!
Giriş Tarihi: 10.05.2022 18:28 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 18:31

Ünlü oyuncu Hatice Şendil’in yüzündeki değişim olay oldu! Hatice Şendil’in değişimine sosyal medyada yorum yağdı!

'Kurtlar Vadisi', 'Karadağlar', 'Dila Hanım', 'Kaderimin Yazıldığı Gün', 'Yüksek Sosyete' gibi yapımlardaki başarılı performansıyla ilgi toplayan ünlü oyuncu Hatice Şendil, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Her zaman formda fiziği ile dikkat çeken Hatice Şendil'in bu kez yüzündeki değişim sosyal medyaya damga vurdu. 2015 yılında Burak Sağyaşar ile dünyaevine giren ünlü oyuncunun değişimi binlerce yorum aldı. İşte Hatice Şendil'in sosyal medyaya da damga vuran o inanılmaz değişimi!

Ünlü oyuncu Hatice Şendil’in yüzündeki değişim olay oldu! Hatice Şendil’in değişimine sosyal medyada yorum yağdı!

Ünlü oyuncu Hatice Şendil, Burak Sağyaşar ile 2015 yılında evlendi.

Ünlü oyuncu Hatice Şendil’in yüzündeki değişim olay oldu! Hatice Şendil’in değişimine sosyal medyada yorum yağdı!

Bu mutlu evliliğinden bir de Can adında oğlu olan Hatice Şendil, sosyal medyayı sık kullanan ünlülerden…

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ünlü oyuncu Hatice Şendil’in yüzündeki değişim olay oldu! Hatice Şendil’in değişimine sosyal medyada yorum yağdı!

Birçok projede yer alan ünlü oyuncu, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Ünlü oyuncu Hatice Şendil’in yüzündeki değişim olay oldu! Hatice Şendil’in değişimine sosyal medyada yorum yağdı!

Ünlü oyuncunun son yaptığı paylaşımda yüzündeki değişim sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü oyuncu Hatice Şendil’in yüzündeki değişim olay oldu! Hatice Şendil’in değişimine sosyal medyada yorum yağdı!

Her zaman formda fiziği ile dikkat çeken Hatice Şendil'in bu kez yüzündeki değişim sosyal medyaya damga vurdu.

SON DAKİKA