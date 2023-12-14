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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu oğlu ile ilk kez poz verdi! İşte Kaan Urgancıoğlu’nun o pozu!
Giriş Tarihi: 14.12.2023 20:31 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 20:31

Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu oğlu ile ilk kez poz verdi! İşte Kaan Urgancıoğlu’nun o pozu!

'Savcı Ilgaz' karakteri ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu son paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerinde çekti. Aşk 101 ve Yargı dizilerinde partneri Pınar Deniz ile büyük bir uyum yakalayan ve başarılı oyunculuğu ile övgüleri toplayan Kaan Urgancıoğlu özel hayatı ile de merak ediliyor. Yakın zamanda hayatını Burcu Denizer ile birleştiren Kaan Urgancıoğlu baba oldu. Ünlü oyuncu oğlu ile ilk kez pozunu sosyal medyadan paylaştı. İşte Kaan Urgancıoğlu'nun oğlu Ardıç ile o sevimli pozu!

Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu oğlu ile ilk kez poz verdi! İşte Kaan Urgancıoğlu’nun o pozu!

Yargı'nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu, 19 Haziran'da sevgilisi Burcu Denizer ile Atina'nın Türkiye Başkonsolosluğu'nda gerçekleşen nikah töreniyle evlendi.

Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu oğlu ile ilk kez poz verdi! İşte Kaan Urgancıoğlu’nun o pozu!

8 ARALIK'TA DÜNYAYA GELDİ

Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu ve sevgilisi Burcu Denizer, nikahlarının ardından 8 Aralık'ta bebeklerini kucaklarına aldı. Çift, oğullarına Ardıç ismini verdi.

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Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu oğlu ile ilk kez poz verdi! İşte Kaan Urgancıoğlu’nun o pozu!

OĞLUYLA İLK KEZ POZ VERDİ

Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, oğluyla ilk kez pozunu sosyal medyadan paylaştı.

Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu oğlu ile ilk kez poz verdi! İşte Kaan Urgancıoğlu’nun o pozu!

İŞTE O POZ!

42 yaşındaki ünlü oyuncu oğlunun yüzünü paylaşmadı, ancak hayranlarıyla bu sevimli pozu beğeniye sundu.

Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu oğlu ile ilk kez poz verdi! İşte Kaan Urgancıoğlu’nun o pozu!

Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu ve sevgilisi Burcu Denizer, nikahlarının ardından bebeklerini kucaklarına aldı. Çift, oğullarına Ardıç ismini verdi.

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