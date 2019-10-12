Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'u yıkan kanser haberi! Kıvanç Tatlıtuğ'un Mars'ı kansere yakalandı...

Başarılı oyunculuğu ile kendine zirvede yer edinen Kıvanç Tatlıtuğ aldığı kanser haberi ile yıkıldı. Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ2un daha yavruyken alıp büyüttüğü köpeği Mars kansere yakalandı. Hayvansever kimliğiyle tanınan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un 3 yaşındaki Amerikan Staffordshire cinsi köpeği Mars'a düşkünlüğü herkes tarafından biliniyor. Sık sık köpeği Mars ile sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un fotoğraflarına beğeni yağıyor. Magazin Hattı programının haberine göre Kıvanç Tatlıtuğ'un bir süredir reklam filminde de oynattığı köpeğinin hastalığıyla ilgilendiği ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 12.10.2019
13:20
Güncelleme Tarihi: 12.10.2019
13:26
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