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  • Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'u yıkan kanser haberi! Kıvanç Tatlıtuğ'un Mars'ı kansere yakalandı...

Ünlü oyuncu 'u yıkan haberi! Kıvanç Tatlıtuğ'un Mars'ı ...

Başarılı oyunculuğu ile kendine zirvede yer edinen aldığı haberi ile yıkıldı. Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ2un daha yavruyken alıp büyüttüğü köpeği Mars . Hayvansever kimliğiyle tanınan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un 3 yaşındaki Amerikan Staffordshire cinsi köpeği Mars'a düşkünlüğü herkes tarafından biliniyor. Sık sık köpeği Mars ile sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un fotoğraflarına beğeni yağıyor. Magazin Hattı programının haberine göre Kıvanç Tatlıtuğ'un bir süredir reklam filminde de oynattığı köpeğinin hastalığıyla ilgilendiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 12.10.2019 13:20 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 13:26
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'u yıkan kanser haberi! Kıvanç Tatlıtuğ'un Mars'ı kansere yakalandı...

Hayvansever kimliğiyle tanınan ünlü oyuncu ünlü oyuncu 'un yavruyken alıp büyütmeye başladığı 3 yaşındaki Amerikan Staffordshire cinsi köpeği Mars'tan kötü haber. Kıvanç Tatlıtuğ'un çok sevdiği köpeği Mars'ın hastalığına yakalandığı öğrenildi.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'u yıkan kanser haberi! Kıvanç Tatlıtuğ'un Mars'ı kansere yakalandı...

bir süredir reklam filminde de oynattığı köpeği Mars'ın hastalığı ile ilgilendiği ortaya çıktı.

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Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'u yıkan kanser haberi! Kıvanç Tatlıtuğ'un Mars'ı kansere yakalandı...

Oyuncu geçen aylarda köpeğinin garip hareketlerinden şüphelendi. Tatlıtuğ acı gerçeği, köpeğini götürdüğü veterinerde röntgen çekilince öğrendi..

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'u yıkan kanser haberi! Kıvanç Tatlıtuğ'un Mars'ı kansere yakalandı...

Köpeğinin beyinde tümör olduğu öğrenen Tatlıtuğ, adeta yıkıldı. Hemen harekete geçen , kendi dalında başarılı veterinerlerle görüştü.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'u yıkan kanser haberi! Kıvanç Tatlıtuğ'un Mars'ı kansere yakalandı...

Hiçbir masraftan kaçınmayan oyuncu köpeğinin kanını değiştirtti, özel tedaviler uygulatmaya başladı.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'u yıkan kanser haberi! Kıvanç Tatlıtuğ'un Mars'ı kansere yakalandı...

Can dostu için bütün imkanlarını seferber eden , veterinerlerin "Uyutalım" şeklindeki önerisine karşı çıktı.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'u yıkan kanser haberi! Kıvanç Tatlıtuğ'un Mars'ı kansere yakalandı...

Ünlü oyuncu son çare olarak köpeğini Amerika'da tedavi ettirmeye karar verdi.

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