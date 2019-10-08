Ünlü oyuncu Merve Boluğur'un annesi güzelliği ile hayran bıraktı! İşte Merve Boluğur'un çok benzediği annesi...

Ünlü oyuncu Merve Boluğur'u ilk tanıdığımızda Acemi Cadı dizisinde genç bir yetenekti. Sonrasında birçok dizi projesinde yer alan ünlü oyuncu Merve Boluğur bir süredir ekranlardan uzak. 2015 yılında hayatını birleştirdiği Murat Dalkılıç'tan 2017 yılında boşanan güzel oyuncu Merve Boluğur o dönem magazin gündemine birçok haberle damga vurmuştu. 32 yaşındaki Merve Boluğur sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlüler arasında. Paylaşımlarına beğeni yağan genç oyuncu Merve Boluğur'un annesi ile yaptığı paylaşım da çok beğenildi. Genç ve fit görünüme sahip bir annesi olan Merve Boluğur'un hayranları oldukça şaşırdı. Merve Boluğur fazlaca zaman geçirdiği annesi Nehra Boluğur ile sık sık paylaşımlarda bulunuyor. İşte Merve Boluğur'un güzelliği ile dikkat çeken annesi Nehra Boluğur ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin anneleri...