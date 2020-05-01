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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Meryem Uzerli artık bambaşka biri oldu! "Ne yaptın kendine böyle?"

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli artık bambaşka biri oldu! "Ne yaptın kendine böyle?"

dizisindeki karakteri ve sempatik Türkçesiyle, Türk halkının gönlüne taht kuran Meryem Uzerli'nin yeni görüntüsü hayranlarının büyük bir kısmı tarafından beğenilmedi. Uzun saçlı halinin daha iyi olduğunu belirten takipçileri aynı zamanda sanatçının estetikli halini de eleştirdi. Bir takipçisi burun ucundaki farklılığa dikkat çekti. Son dönemde verdiği kilolar ve yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemde olan oyuncu Meryem Uzerli, İki yıl önce rol aldığı diziden bölüm başına 50 bin lira alan Meryem Uzerli "İçime sinen bir proje olursa dondurma parasına bile oynarım" dedi.

Giriş Tarihi: 01.05.2020 12:48 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 13:04
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli artık bambaşka biri oldu! Ne yaptın kendine böyle?

dizisindeki karakteri ve sempatik Türkçesiyle, Türk halkının gönlüne taht kuran Meryem Uzerli'nin yeni görüntüsü hayranlarının büyük bir kısmı tarafından beğenilmedi.

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli artık bambaşka biri oldu! Ne yaptın kendine böyle?

Uzun saçlı halinin daha iyi olduğunu belirten takipçileri aynı zamanda sanatçının estetikli halini de eleştirdi.

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Ünlü oyuncu Meryem Uzerli artık bambaşka biri oldu! Ne yaptın kendine böyle?

Bir takipçisi burun ucundaki farklılığa dikkat çekti. Son dönemde verdiği kilolar ve yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemde olan oyuncu Meryem Uzerli, İki yıl önce rol aldığı diziden bölüm başına 50 bin lira alan Meryem Uzerli "İçime sinen bir proje olursa dondurma parasına bile oynarım" dedi.

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli artık bambaşka biri oldu! Ne yaptın kendine böyle?

Meryem Uzerli "İçime sinen bir proje olursa dondurma parasına bile oynarım. Yeter ki, işe güvenip inanayım.

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli artık bambaşka biri oldu! Ne yaptın kendine böyle?

Para derdinde biri değilim" dedi. Meryem Uzerli 2 yıl önce rol aldığı diziden bölüm başına 50 bin TL almıştı. Beyazperdedeki ücreti ise 500 bin TL. Oyuncu, marka yüzü olduğu bir reklam filminden de 1.5 milyon TL kazanmıştı.

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli artık bambaşka biri oldu! Ne yaptın kendine böyle?

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'nin estetikli ve kısa saçlı hali hayranlarının büyük bir kısmı tarafından beğenilmedi.

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli artık bambaşka biri oldu! Ne yaptın kendine böyle?

Uzun saçlı halinin daha iyi olduğunu belirten hayranları, "Ne yaptın kendine böyle?" diyerek ünlü oyuncunun son halini eleştirdi.

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