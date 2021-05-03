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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Muharrem Türkseven ilginç oyunculuk serüvenini Günaydın’a anlattı!
Giriş Tarihi: 03.05.2021 08:58 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 09:36

Ünlü oyuncu oyunculuk serüvenini ’a anlattı!

Onu '' dizisindeki karakteriyle tanıdık. , doğuştan yetenekli, ne istediğini biliyor. Tesadüfen oyuncu olanlardan değil. Küçük bir kasabasından 'a oyuncu olmak için gelen Türkseven'le hikâyesini konuştuk. 'İstanbullu Gelin' dizisi benim mihenk taşımdır' diyen genç oyuncu yıldızının parladığı diziyi 'Kendimi ve mesleki anlamda farklı yönlerimi ortaya çıkarabildiğim, seyirciyle buluşturup onların takdirini kazandığım bir rüyadır benim için' olarak tanımlıyor. Muharrem Türkseven, aşkı, olmanın nasıl bir duygu olduğunu ve hakkında merak edilen her şeyi anlattı. İşte açıklamalarıyla Muharrem Türkseven'in kendi serüveni…

BERNA ÇAĞLARER
Ünlü oyuncu Muharrem Türkseven ilginç oyunculuk serüvenini Günaydın’a anlattı!

Başarılı oyuncu 'i yakından tanımak istedik. Oyuncu olabilmek için Çanakkale'den 'a gelen Muharrem Türkseven hikâyesini 'la paylaştı. Gülmeyi ve güldürmeyi çok sevdiğini söyleyen ünlü oyuncu Muharrem Türkseven ile oyunculuktan, aile olmanın önemine, hayata dair her şeyi konuştuk…

Ünlü oyuncu Muharrem Türkseven ilginç oyunculuk serüvenini Günaydın’a anlattı!

Nasılsınız? Hayatınızda her şey yolunda mı?

Yani bütün dünya son bir yıldır pandemiyle mücadele ediyor. İnsanlar hem psikolojik hem maddi olarak çok zor bir süreç yaşıyor. Ne kadar iyi olabilirim ki bende o insanlardan biriyim. Ben her zaman güne şükürle uyanan biri olduğum için acısıyla, tatlısıyla her anıma şükrediyorum. Hayatta bir şekilde devam ediyor zaten.

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Ünlü oyuncu Muharrem Türkseven ilginç oyunculuk serüvenini Günaydın’a anlattı!

Hikayenizi anlatır mısınız? Nasıl bir ailede büyüdünüz?

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı , sahil kasabasında doğdum, büyüdüm. Babam emekli zabıta. Annem ev hanımı. Benden iki yaş büyük bir ağabeyim var. Adı Tufan aman adını söyleyeyim de sonra kızıyor bana adımı söylememişsin diye. 😊

Ünlü oyuncu Muharrem Türkseven ilginç oyunculuk serüvenini Günaydın’a anlattı!

'BOŞ DURMAYI HİÇ SEVMEM'

Benim ailem, akrabalarım herkes 'da… Benim öyle şehir dışında, yurtdışında pek akrabam yoktur. Aile ilişkilerim, akraba ilişkilerim hep yakın ve birbirine çok bağlıdır. Onun dışında çok çalışkan bir ailem var. Hiç boş durmayı sevmeyen, her boş vakti çalışarak geçirmeye çalışan bir aile. Armut dibine düşer derler ya benim için de öyle oldu galiba. Ben de boş durmayı hiç sevmem. Mütemadiyen mücadele eden, çalışan biriyimdir.

Ünlü oyuncu Muharrem Türkseven ilginç oyunculuk serüvenini Günaydın’a anlattı!

Yıllar önce babam belediye zabıta personeliydi. Biz de bir yandan zeytincilikle uğraşıyoruz, babam öğlen yemek izinlerinde tarlaya gelir zabıta kıyafetini çıkarır, iş kıyafetini giyer ve o öğlen arasında bizimle çalışırdı. Sonra tekrar kıyafetlerini giyip işine dönerdi. Bu örnekle aynı gün iki farklı iş yapılabiliyormuş demek ki deyip ben de bir şeyler yapmaya başladım.

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