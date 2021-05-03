Ünlü oyuncu Muharrem Türkseven ilginç oyunculuk serüvenini Günaydın’a anlattı!

Onu 'İstanbullu Gelin' dizisindeki Nazif karakteriyle tanıdık. Muharrem Türkseven, doğuştan yetenekli, ne istediğini biliyor. Tesadüfen oyuncu olanlardan değil. Küçük bir Ege kasabasından İstanbul'a oyuncu olmak için gelen Türkseven'le ilginç hikâyesini konuştuk. 'İstanbullu Gelin' dizisi benim mihenk taşımdır' diyen genç oyuncu yıldızının parladığı diziyi 'Kendimi ve mesleki anlamda farklı yönlerimi ortaya çıkarabildiğim, seyirciyle buluşturup onların takdirini kazandığım bir rüyadır benim için' olarak tanımlıyor. Muharrem Türkseven, aşkı, baba olmanın nasıl bir duygu olduğunu ve hakkında merak edilen her şeyi anlattı. İşte samimi açıklamalarıyla Muharrem Türkseven'in kendi serüveni…