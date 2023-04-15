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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'a büyük şok! Nilsu Berfin Aktaş'ın eşi suç örgütü lideri çıktı! Mafyatik kocaya şafak baskını!
Giriş Tarihi: 15.04.2023 06:25 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 06:31

Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'a büyük şok! Nilsu Berfin Aktaş'ın eşi suç örgütü lideri çıktı! Mafyatik kocaya şafak baskını!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Gökçe karakteriyle ünlenen, şimdilerde ise 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisinde hayat verdiği Gizem rolüyle ekranlarda olan güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın eşi Serdar Sertçelik'in yöneticisi olduğu suç örgütüne Ankara Emniyet Müdürlüğü baskın düzenledi. Örgütün eğlence mekanlarına çöktüğü, valelik adı altında yasa dışı işler yaptığı tespit edildi. İşte Nilsu Berfin Aktaş'ın eşi Serdar Sertçelik'in yöneticisi olduğu tespit edilen suç örgütüne yönelik yapılan operasyonun detayları...

ÖMER ÇETİN
Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş’a büyük şok! Nilsu Berfin Aktaş’ın eşi suç örgütü lideri çıktı! Mafyatik kocaya şafak baskını!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Gökçe karakteriyle ünlenen, şimdilerde ise 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisinde hayat verdiği Gizem rolüyle ekranlarda olan güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın eşi Serdar Sertçelik'in yöneticisi olduğu suç örgütüne Ankara Emniyet Müdürlüğü operasyon düzenledi.

Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş’a büyük şok! Nilsu Berfin Aktaş’ın eşi suç örgütü lideri çıktı! Mafyatik kocaya şafak baskını!

SERTÇELİK YURT DIŞINA KAÇTI

Toplam 38 adrese eş zamanlı yapılan sabah baskınlarında 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken iki şüphelinin yurt dışına kaçtığı saptandı. Yurt dışına kaçanlardan birinin örgütün yöneticisi olan Serdar Sertçelik olduğu tespit edildi.

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Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş’a büyük şok! Nilsu Berfin Aktaş’ın eşi suç örgütü lideri çıktı! Mafyatik kocaya şafak baskını!

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Ankara ilinde faaliyet gösteren suç örgütlerine yönelik olarak yapılan çalışmalarda; eğlence mekânlarını ele geçirmekte zorlandıkları mekanlara kalabalık gruplar halinde giderek olay çıkardıkları ve mekanlar kurşunlayarak işletme sahiplerini sindirmeye çalışan suç örgütünü belirledi.

Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş’a büyük şok! Nilsu Berfin Aktaş’ın eşi suç örgütü lideri çıktı! Mafyatik kocaya şafak baskını!

YILLIK 30 MİLYON HAKSIZ KAZANÇ

Suç örgütü ayrıca, mekanlardaki vale ve güvenlik işlerini ele geçirdikleri tespit edildi. Eğlence mekanlarında çalıştırdıkları sertifikasız ve sigortasız çalışan suç islemeye yatkın kişiler vasıtası ile yıllık 30 milyon lira hâksiz kazanç sağladıkları tespit edildi.

Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş’a büyük şok! Nilsu Berfin Aktaş’ın eşi suç örgütü lideri çıktı! Mafyatik kocaya şafak baskını!

MÜŞTERİLERİ DARP EDİP PARALARINI ALDILAR

Mekanlarda vale olarak çalışan örgüt elemanlarının valelik adı altında eğlence mekânlarına araçlar ile gelen müşterilerden para istedikleri, para vermek istemeyen müşterileri darp ederek zorla para aldıkları, araçlarda bulunan değerli eşyaları ve nakit paralar çaldıkları bu durumla ilgili birçok vatandaşın mağdur edildiği belirlendi. Bundan dolayı eğlence mekan sahiplerinin mekânları örgüte devrettiği bu yollarla bir çok eğlence mekânının suç örgütü bünyesine geçtiği ortaya çıktı.

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