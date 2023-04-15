Giriş Tarihi: 15.04.2023 06:25
Güncelleme Tarihi: 15.04.2023
06:31
Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'a büyük şok! Nilsu Berfin Aktaş'ın eşi suç örgütü lideri çıktı! Mafyatik kocaya şafak baskını!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Gökçe karakteriyle ünlenen, şimdilerde ise 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisinde hayat verdiği Gizem rolüyle ekranlarda olan güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın eşi Serdar Sertçelik'in yöneticisi olduğu suç örgütüne Ankara Emniyet Müdürlüğü baskın düzenledi. Örgütün eğlence mekanlarına çöktüğü, valelik adı altında yasa dışı işler yaptığı tespit edildi. İşte Nilsu Berfin Aktaş'ın eşi Serdar Sertçelik'in yöneticisi olduğu tespit edilen suç örgütüne yönelik yapılan operasyonun detayları...