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  • Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay sırrını açıkladı! Nurgül Yeşilçay'ın ‘sihirli formülüm’ dediği içeceği şaşırttı!

Ünlü oyuncu sırrını açıkladı! ’ dediği içeceği şaşırttı!

Güzel gözlü ünlü oyuncu son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekmişti. Genç kızlara taş çıkaran fit vücudu ile gündemden düşmeyen Nurgül Yeşilçay sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden. Ciddi bir hayran kitlesi olan güzel gözlü oyuncu Nurgül Yeşilçay yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Daha önce paylaştığı havuz başındaki fotoğraflar ile ilgi odağı olan Nurgül Yeşilçay'a beğeni yağmıştı.Dizisi final yapan Nurgül Yeşilçay son olarak Alper Kul ile çektiği filmdeki kilolu hali ile olay olmuştu. Bu süreçte biraz kilo almışa benzeyen Nurgül Yeşilçay sosyal medyadan diyete başladığını duyurdu. Nurgül Yeşilçay sırrını da açıkladı. Posta'nın haberine göre Nurgül Yeşilçay "Sabah büyük bir bardak suyun içine yarım limon, bir yemek kaşığı elma sirkesi, yarım çay kaşığı zerdeçal, zencefil tozu ve karabiber atıp içiyorum. Hem metabolizmayı hızlandırıyor hem de yağ yakıyor" .dedi. Nurgül Yeşilçay kilo aldığı zaman uyguladığı, 'sihirli formülüm' dediği içeceği de paylaştı. Nurgül Yeşilçay'ın düzgün fiziği ve güzelliği akıllara Nurgül Yeşilçay kaç yaşında? sorusunu getirdi. İşte Nurgül Yeşilçay'ın yaşı ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 19.11.2019 15:10 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 15:31
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay sırrını açıkladı! Nurgül Yeşilçay'ın ‘sihirli formülüm’ dediği içeceği şaşırttı!

Güzel gözlü ünlü oyuncu son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekmişti. Genç kızlara taş çıkaran fit vücudu ile gündemden düşmeyen Nurgül Yeşilçay sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden. Ciddi bir hayran kitlesi olan güzel gözlü oyuncu Nurgül Yeşilçay yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Daha önce paylaştığı havuz başındaki fotoğraflar ile ilgi odağı olan Nurgül Yeşilçay'a beğeni yağmıştı.Dizisi final yapan Nurgül Yeşilçay son olarak Alper Kul ile çektiği filmdeki kilolu hali ile olay olmuştu. Bu süreçte biraz kilo almışa benzeyen Nurgül Yeşilçay sosyal medyadan diyete başladığını duyurdu. Nurgül Yeşilçay sırrını da açıkladı. Posta'nın haberine göre Nurgül Yeşilçay "Sabah büyük bir bardak suyun içine yarım limon, bir yemek kaşığı elma sirkesi, yarım çay kaşığı zerdeçal, zencefil tozu ve karabiber atıp içiyorum. Hem metabolizmayı hızlandırıyor hem de yağ yakıyor" .dedi. Nurgül Yeşilçay kilo aldığı zaman uyguladığı, 'sihirli formülüm' dediği içeceği de paylaştı. Nurgül Yeşilçay'ın düzgün fiziği ve güzelliği akıllara Nurgül Yeşilçay kaç yaşında? sorusunu getirdi. İşte Nurgül Yeşilçay'ın yaşı ve sizin için derlediğimiz ...

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay sırrını açıkladı! Nurgül Yeşilçay'ın ‘sihirli formülüm’ dediği içeceği şaşırttı!

AYŞEGÜL ALDİNÇ

28 Eylül 1957

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Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay sırrını açıkladı! Nurgül Yeşilçay'ın ‘sihirli formülüm’ dediği içeceği şaşırttı!
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Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay sırrını açıkladı! Nurgül Yeşilçay'ın ‘sihirli formülüm’ dediği içeceği şaşırttı!

MÜGE ANLI

19 Aralık 1973

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay sırrını açıkladı! Nurgül Yeşilçay'ın ‘sihirli formülüm’ dediği içeceği şaşırttı!
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay sırrını açıkladı! Nurgül Yeşilçay'ın ‘sihirli formülüm’ dediği içeceği şaşırttı!

İLKER İNANOĞLU

20 Ağustos 1965

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay sırrını açıkladı! Nurgül Yeşilçay'ın ‘sihirli formülüm’ dediği içeceği şaşırttı!
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