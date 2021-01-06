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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Öykü Çelik'ten olay itiraflar! İsmail Berhan ile birlikte olan Öykü Çelik aşk sarhoşu...

Ünlü oyuncu 'ten olay itiraflar! ile birlikte olan Öykü Çelik aşk sarhoşu...

'a gitmek için gün sayan ünlü oyuncu , bir süredir magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde, "Ben Karadenizliyim. Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı mı?" sözleriyle uzun süre konuşulan Çelik, yanlış anlaşıldığını söylemişti. Katıldığı Covid partilerinden dolayı da sık sık eleştirilen güzel oyuncu Öykü Çelik, bir dergisiye röportaj verdi. Çelik'in özel hayatına dair yaptığı açıklamalar sosyal medyaya damga vurdu.

Giriş Tarihi: 06.01.2021 11:23 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 11:25
Ünlü oyuncu Öykü Çelik'ten olay itiraflar! İsmail Berhan ile birlikte olan Öykü Çelik aşk sarhoşu...

Bir süredir ile aşk yaşayan ünlü oyuncu , Magazin İzmir dergisine röportaj verdi. Şimdilerde 'a gitmek için hazırlanan Çelik, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Ünlü oyuncu Öykü Çelik'ten olay itiraflar! İsmail Berhan ile birlikte olan Öykü Çelik aşk sarhoşu...

'in açıklamalarından satır başları şöyle...

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Ünlü oyuncu Öykü Çelik'ten olay itiraflar! İsmail Berhan ile birlikte olan Öykü Çelik aşk sarhoşu...

İlkokul öğretmeni olmak isterken kendimi tiyatro sahnesinde buldum. Bundan 10 sene önce hayalimde olan hayatı şu an yaşıyorum.

Ünlü oyuncu Öykü Çelik'ten olay itiraflar! İsmail Berhan ile birlikte olan Öykü Çelik aşk sarhoşu...

Şükrediyorum. Ama daha iyisini ve daha güzelini istiyorum. İşimde çok disipli ve çalışkanım. Sete asla geç kalmam. Erken yatarım.

Ünlü oyuncu Öykü Çelik'ten olay itiraflar! İsmail Berhan ile birlikte olan Öykü Çelik aşk sarhoşu...

'Oynamam' dediğim bir rol yok. Cildimiz ve güzelliğimiz, bizim işimizin sermayesi olduğu için bakımlarımı da ihmal etmem.

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