Ünlü oyuncu Öykü Çelik'ten olay itiraflar! İsmail Berhan ile birlikte olan Öykü Çelik aşk sarhoşu...

Survivor'a gitmek için gün sayan ünlü oyuncu Öykü Çelik, bir süredir magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde, "Ben Karadenizliyim. Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı mı?" sözleriyle uzun süre konuşulan Çelik, yanlış anlaşıldığını söylemişti. Katıldığı Covid partilerinden dolayı da sık sık eleştirilen güzel oyuncu Öykü Çelik, bir dergisiye röportaj verdi. Çelik'in özel hayatına dair yaptığı açıklamalar sosyal medyaya damga vurdu.
Giriş Tarihi: 06.01.2021
11:23
Güncelleme Tarihi: 06.01.2021
11:25
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