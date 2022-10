Giriş Tarihi: 12.10.2022 18:18 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 18:18

Ünlü oyuncu Öykü Karayel’den Can Bonomo ve oğluyla ilgili samimi itiraf! Öykü Karayel: Her ana şükürler olsun!

Ünlü şarkıcı Can Bonomo, başarılı oyuncu Öykü Karayel ile 2018 yılında evlendi. Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun bu mutlu evliliğinden bir de Roman adında oğulları var. Magazinden uzakta yaşamayı tercih eden çiftten Öykü Karayel, aile yaşantısı ile ilgili samimi itiraflarda bulundu. İşte Öykü Karayel'in Can Bonomo ve oğluyla ilgili samimi itirafları!