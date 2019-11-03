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  • Ünlü oyuncu Özge Borak paylaştı sosyal medya yıkıldı! Özge Borak'ın abisi ile benzerliği yok artık dedirtti!

paylaştı yıkıldı! ile benzerliği yok artık dedirtti!

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken isimlerden olan oyunculuk kariyerine çok küçük yaşta başlamıştır. 8 yaşındayken açılan bir sınavla Şehir Tiyatroları çocuk bölümünü kazanarak sanat hayatına adım atan Borak, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı, başkoreografı Selçuk Borak'ın kızıdır. Oynadığı birçok dizi ve sinema filmi ile zirveye hızla yükselen isimlerden olan Özge Boral ve komedyen 'in Eyvah Eyvah filmlerindeki Müjgan karakteri ile de çok sevilmiştir. 2012 de hayatını birleştiren Özge Borak ve Ata Demirer 2016 yılında evliliklerini sonlandırmıştır. Sosyal medyada oldukça merak edilen ve sevilen isimlerden olan ile yaptığı paylaşıma beğeni yağdı. 37 yaşındaki güzel oyuncu Özge Borak abisi Selim Borak'ın doğum gününü "Abiiimmmmm Canımmmm, bugün . İyi ki doğdun, ömrüne bereket.. O kadar sever ki beni, az önce iltifat etti sağ olsun. "Armut gibisin" dedi "köy armudu, küçük ve tatlı". Ben de ona "sen de armut sevdiğine göreeee" demedim tabii. Denir mi arkadaş, sen aklını mı yitirdin, abim diyorum abim, sen abiyi bilir misin?, indirse zumzuğu gık diyemezsin. Sonuç; abimin armuduyum, konu kapandı, nokta. Küçük ve tatlıyı cebe atıp devam ediyoruz. Abiiiimmmm armudun kurban, çok yaşa. Ömrümün sonuna kadar taşırım sırtımda.." notunu düştüğü fotoğrafları ile kutladı. Özge Borak ve abisi Selim Borak'ın benzerlikleri ise takipçilerinden kaçmadı. İşte ünlü oyuncu ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 03.11.2019 14:31 Güncelleme Tarihi: 03.11.2019 14:42
Ünlü oyuncu Özge Borak paylaştı sosyal medya yıkıldı! Özge Borak'ın abisi ile benzerliği yok artık dedirtti!

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken isimlerden olan oyunculuk kariyerine çok küçük yaşta başlamıştır. 8 yaşındayken açılan bir sınavla Şehir Tiyatroları çocuk bölümünü kazanarak sanat hayatına adım atan Borak, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı, başkoreografı Selçuk Borak'ın kızıdır. Oynadığı birçok dizi ve sinema filmi ile zirveye hızla yükselen isimlerden olan Özge Boral ve komedyen 'in Eyvah Eyvah filmlerindeki Müjgan karakteri ile de çok sevilmiştir. 2012 de hayatını birleştiren Özge Borak ve Ata Demirer 2016 yılında evliliklerini sonlandırmıştır. Sosyal medyada oldukça merak edilen ve sevilen isimlerden olan ile yaptığı paylaşıma beğeni yağdı. 37 yaşındaki güzel oyuncu Özge Borak abisi Selim Borak'ın doğum gününü "Abiiimmmmm Canımmmm, bugün . İyi ki doğdun, ömrüne bereket.. O kadar sever ki beni, az önce iltifat etti sağ olsun. "Armut gibisin" dedi "köy armudu, küçük ve tatlı". Ben de ona "sen de armut sevdiğine göreeee" demedim tabii. Denir mi arkadaş, sen aklını mı yitirdin, abim diyorum abim, sen abiyi bilir misin?, indirse zumzuğu gık diyemezsin. Sonuç; abimin armuduyum, konu kapandı, nokta. Küçük ve tatlıyı cebe atıp devam ediyoruz. Abiiiimmmm armudun kurban, çok yaşa. Ömrümün sonuna kadar taşırım sırtımda.." notunu düştüğü fotoğrafları ile kutladı. Özge Borak ve abisi Selim Borak'ın benzerlikleri ise takipçilerinden kaçmadı. İşte ünlü oyuncu ve sizin için derlediğimiz ...

Ünlü oyuncu Özge Borak paylaştı sosyal medya yıkıldı! Özge Borak'ın abisi ile benzerliği yok artık dedirtti!

AZRA AKIN

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Ünlü oyuncu Özge Borak paylaştı sosyal medya yıkıldı! Özge Borak'ın abisi ile benzerliği yok artık dedirtti!

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Ünlü oyuncu Özge Borak paylaştı sosyal medya yıkıldı! Özge Borak'ın abisi ile benzerliği yok artık dedirtti!

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKÖSE

Ünlü oyuncu Özge Borak paylaştı sosyal medya yıkıldı! Özge Borak'ın abisi ile benzerliği yok artık dedirtti!

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKÖSE VE İKİZİ DENİZ KÜÇÜKKÖSE

Ünlü oyuncu Özge Borak paylaştı sosyal medya yıkıldı! Özge Borak'ın abisi ile benzerliği yok artık dedirtti!

UMUT AKYÜREK

Ünlü oyuncu Özge Borak paylaştı sosyal medya yıkıldı! Özge Borak'ın abisi ile benzerliği yok artık dedirtti!

UMUT AKYÜREK'İN KIZ KARDEŞİ FULDEN AKYÜREK

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