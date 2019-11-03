Ünlü oyuncu Özge Borak paylaştı sosyal medya yıkıldı! Özge Borak'ın abisi ile benzerliği yok artık dedirtti!

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken isimlerden olan Özge Borak oyunculuk kariyerine çok küçük yaşta başlamıştır. 8 yaşındayken açılan bir sınavla Şehir Tiyatroları çocuk bölümünü kazanarak sanat hayatına adım atan Borak, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı, başkoreografı Selçuk Borak'ın kızıdır. Oynadığı birçok dizi ve sinema filmi ile zirveye hızla yükselen isimlerden olan Özge Boral ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demirer'in Eyvah Eyvah filmlerindeki Müjgan karakteri ile de çok sevilmiştir. 2012 de hayatını birleştiren Özge Borak ve Ata Demirer 2016 yılında evliliklerini sonlandırmıştır. Sosyal medyada oldukça merak edilen ve sevilen isimlerden olan Özge Borak'ın abisi Selim Borak ile yaptığı paylaşıma beğeni yağdı. 37 yaşındaki güzel oyuncu Özge Borak abisi Selim Borak'ın doğum gününü "Abiiimmmmm Canımmmm, bugün doğum günü. İyi ki doğdun, ömrüne bereket.. O kadar sever ki beni, az önce iltifat etti sağ olsun. "Armut gibisin" dedi "köy armudu, küçük ve tatlı". Ben de ona "sen de armut sevdiğine göreeee" demedim tabii. Denir mi arkadaş, sen aklını mı yitirdin, abim diyorum abim, sen abiyi bilir misin?, indirse zumzuğu gık diyemezsin. Sonuç; abimin armuduyum, konu kapandı, nokta. Küçük ve tatlıyı cebe atıp devam ediyoruz. Abiiiimmmm armudun kurban, çok yaşa. Ömrümün sonuna kadar taşırım sırtımda.." notunu düştüğü fotoğrafları ile kutladı. Özge Borak ve abisi Selim Borak'ın benzerlikleri ise takipçilerinden kaçmadı. İşte ünlü oyuncu Özge Borak'ın abisi Selim Borak ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin kardeşleri...