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  • Ünlü oyuncu Pelin Akil'den 'mekanın sahibi geri geldi' pozu! Pelin Akil güzelliğiyle hayranlarını büyüledi!

Ünlü oyuncu 'den 'mekanın sahibi geri geldi' pozu! Pelin Akil güzelliğiyle hayranlarını büyüledi!

Kendi gibi oyuncu ile 2016 yılında evlenen güzel oyuncu geçtiğimiz Nisan ayında ikizlerini kucağına almıştı. Ünlü çift Pelin Akil ve Anıl Altan sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü isimlerden. Oldukça eğlenceli bir hesapları olan çift Pelin Akil ve Anıl Altan ikiz kızlarına Alin ve Lina isimlerini koydular. Sık sık kızları ile paylaşımlarda bulunan çiçeği burnunda anne ve baba olan ile hayranlarından büyük ilgi görüyorlar. Hamileliğinden bu yana doğal güzelliğiyle gördüğümüz Pelin Akil son paylaşımında güzelliğiyle büyüledi. Pelin Akil'in 'Mekanın sahibi geri geldi' notu ile paylaştığı fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı. Örnek çift olarak gösterilen Pelin Akil ve Anıl Altan set aşkını gerçeğe dönüştüren ünlülerden. Son dönemin en çok konuşulan ve merak edilen genç oyuncularından Pelin Akil ve Anıl Altan arasındaki yaş farkını duyanlar oldukça şaşırıyor. İşte ünlü oyuncu Pelin Akil'in güzelliğiyle adeta geri döndüm dediği paylaşımı ile ünlü çiftin yaşları ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 08.11.2019 12:09 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 12:17
Ünlü oyuncu Pelin Akil'den 'mekanın sahibi geri geldi' pozu! Pelin Akil güzelliğiyle hayranlarını büyüledi!

Kendi gibi oyuncu ile 2016 yılında evlenen güzel oyuncu geçtiğimiz Nisan ayında ikizlerini kucağına almıştı. Ünlü çift Pelin Akil ve Anıl Altan sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü isimlerden. Oldukça eğlenceli bir hesapları olan çift Pelin Akil ve Anıl Altan ikiz kızlarına Alin ve Lina isimlerini koydular. Sık sık kızları ile paylaşımlarda bulunan çiçeği burnunda anne ve baba olan ile hayranlarından büyük ilgi görüyorlar. Hamileliğinden bu yana doğal güzelliğiyle gördüğümüz Pelin Akil son paylaşımında güzelliğiyle büyüledi. Pelin Akil'in 'Mekanın sahibi geri geldi' notu ile paylaştığı fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı. Örnek çift olarak gösterilen Pelin Akil ve Anıl Altan set aşkını gerçeğe dönüştüren ünlülerden.

Ünlü oyuncu Pelin Akil'den 'mekanın sahibi geri geldi' pozu! Pelin Akil güzelliğiyle hayranlarını büyüledi!

'in doğumun üzerinden 7 ay geçtikten sonra 'Mekanın sahibi geri geldi' notu ile yaptığı paylaşımı büyük ilgi gördü. Son dönemin en çok konuşulan ve merak edilen genç oyuncularından Pelin Akil ve arasındaki yaş farkını duyanlar oldukça şaşırıyor. İşte ünlü oyuncu Pelin Akil'in güzelliğiyle adeta geri döndüm dediği paylaşımı ile ünlü çiftin yaşları ve sizin için derlediğimiz ...

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Ünlü oyuncu Pelin Akil'den 'mekanın sahibi geri geldi' pozu! Pelin Akil güzelliğiyle hayranlarını büyüledi!

AYŞEGÜL ALDİNÇ

28 Eylül 1957

Ünlü oyuncu Pelin Akil'den 'mekanın sahibi geri geldi' pozu! Pelin Akil güzelliğiyle hayranlarını büyüledi!
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Ünlü oyuncu Pelin Akil'den 'mekanın sahibi geri geldi' pozu! Pelin Akil güzelliğiyle hayranlarını büyüledi!

MÜGE ANLI

19 Aralık 1973

Ünlü oyuncu Pelin Akil'den 'mekanın sahibi geri geldi' pozu! Pelin Akil güzelliğiyle hayranlarını büyüledi!
Ünlü oyuncu Pelin Akil'den 'mekanın sahibi geri geldi' pozu! Pelin Akil güzelliğiyle hayranlarını büyüledi!

İLKER İNANOĞLU

20 Ağustos 1965

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