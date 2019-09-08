Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un kızı görenleri şaşırttı! İşte Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan ve ünlülerin çocukları...

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un kendi gibi oyuncu eşi Yağmur Atacan ile evliliğinden olan kızı Su Atacan büyüdü. Küçüklüğünden beri babası Yağmur Atacan'a benzetilen Pınar Altuğ'un kızı Su değişimi ile şaşırtıyor. Kariyerine mankenlik yaparak başlayan sonrasında oyunculuk ve sunuculukta yapan Pınar Altuğ Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i olarak izleyicisinin beğenisini kazandı. Ekranların sevilen ismi Pınar Altuğ sosyal medyada da oldukça takip edilen ve hayranları bulunan ünlü isimlerden. Pınar Altuğ son olarak yaptığı makyajsız paylaşımlarla da gündeme bomba gibi düşmüştü. Yaptığı paylaşımlara beğeni yağan 45 yaşındaki güzel oyuncu Pınar Altuğ ailesi ile de bol bol zaman geçiriyor ve hayranlarıyla paylaşıyor. Pınar Altuğ'un büyüyen kızı Su Atacan ile de paylaşımlarda bulunuyor. İşte görenlerin hayret ettiği 'babasının kopyası' yorumları yapılan Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...