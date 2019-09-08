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  • Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un kızı görenleri şaşırttı! İşte Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan ve ünlülerin çocukları...

Ünlü oyuncu 'un kızı görenleri şaşırttı! İşte Pınar Altuğ'un kızı ve ...

Ünlü oyuncu 'un kendi gibi oyuncu eşi ile evliliğinden olan kızı büyüdü. Küçüklüğünden beri babası Yağmur Atacan'a benzetilen Pınar Altuğ'un kızı Su değişimi ile şaşırtıyor. Kariyerine mankenlik yaparak başlayan sonrasında oyunculuk ve sunuculukta yapan Pınar Altuğ dizisinin Meltem'i olarak izleyicisinin beğenisini kazandı. Ekranların sevilen ismi Pınar Altuğ sosyal medyada da oldukça takip edilen ve hayranları bulunan ünlü isimlerden. Pınar Altuğ son olarak yaptığı makyajsız paylaşımlarla da gündeme bomba gibi düşmüştü. Yaptığı paylaşımlara beğeni yağan 45 yaşındaki güzel oyuncu Pınar Altuğ ailesi ile de bol bol zaman geçiriyor ve hayranlarıyla paylaşıyor. Pınar Altuğ'un büyüyen kızı Su Atacan ile de paylaşımlarda bulunuyor. İşte görenlerin hayret ettiği 'babasının kopyası' yorumları yapılan ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 08.09.2019 15:58 Güncelleme Tarihi: 08.09.2019 16:15
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un kızı görenleri şaşırttı! İşte Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan ve ünlülerin çocukları...

Ünlü oyuncu 'un kendi gibi oyuncu eşi ile evliliğinden olan kızı büyüdü. Küçüklüğünden beri babası Yağmur Atacan'a benzetilen Pınar Altuğ'un kızı Su değişimi ile şaşırtıyor. Kariyerine mankenlik yaparak başlayan sonrasında oyunculuk ve sunuculukta yapan Pınar Altuğ dizisinin Meltem'i olarak izleyicisinin beğenisini kazandı. Ekranların sevilen ismi Pınar Altuğ sosyal medyada da oldukça takip edilen ve hayranları bulunan ünlü isimlerden. Pınar Altuğ son olarak yaptığı makyajsız paylaşımlarla da gündeme bomba gibi düşmüştü. Yaptığı paylaşımlara beğeni yağan 45 yaşındaki güzel oyuncu Pınar Altuğ ailesi ile de bol bol zaman geçiriyor ve hayranlarıyla paylaşıyor. Pınar Altuğ'un büyüyen kızı Su Atacan ile de paylaşımlarda bulunuyor. İşte görenlerin hayret ettiği 'babasının kopyası' yorumları yapılan ve sizin için derlediğimiz ...

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un kızı görenleri şaşırttı! İşte Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan ve ünlülerin çocukları...

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

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Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un kızı görenleri şaşırttı! İşte Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan ve ünlülerin çocukları...

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un kızı görenleri şaşırttı! İşte Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan ve ünlülerin çocukları...

MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un kızı görenleri şaşırttı! İşte Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan ve ünlülerin çocukları...

MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un kızı görenleri şaşırttı! İşte Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan ve ünlülerin çocukları...

EBRU ŞANCI VE İKİZLERİ CEYLİN VE MİNA

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un kızı görenleri şaşırttı! İşte Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan ve ünlülerin çocukları...

EBRU ŞANCI VE İKİZLERİ CEYLİN VE MİNA

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