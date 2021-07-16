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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’da hayranlarına büyük sürpriz! Serenay Sarıkaya ekranlara dönüyor!
Giriş Tarihi: 16.07.2021 21:51 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 21:55

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’da hayranlarına büyük sürpriz! Serenay Sarıkaya ekranlara dönüyor!

Son dönemde sadece özel hayatıyla değil, yaptığı işlerle de büyük yankı uyandıran Serenay Sarıkaya, yeni bir heyecan içerisinde. Ünlü oyuncu, uzun bir aradan sonra ilk kez bir diziye 'evet' dedi. Serenay Sarıkaya, 'Şahmeran' adlı internet dizisinde rol almayı kabul etti. Dizinin kast çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Diziye yakışıklı bir oyuncu olan Mert Ramazan Demir'in dahil olduğu belirtildi. Serenay Sarıkaya ve Mert Ramazan Demir'in yanı sıra bir yakışıklı erkek oyuncunun da kadroya dahil olacağından bahsediliyor. Adaylar arasında; ATV'nin final yapan ve çok sevilen dizilerinden biri olan 'Maraşlı'da başrol oynayan Burak Deniz olduğu gelen haberler arasında!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’da hayranlarına büyük sürpriz! Serenay Sarıkaya ekranlara dönüyor!

Yaşadığı aşklarla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'dan hayranlarına büyük sürpriz...

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’da hayranlarına büyük sürpriz! Serenay Sarıkaya ekranlara dönüyor!

Netflix'le anlaşmalı olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, uzun süre proje aramıştı. Sarıkaya, Klüp ve Pera Palas gibi dizilerden gelen teklifleri reddetmişti.

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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’da hayranlarına büyük sürpriz! Serenay Sarıkaya ekranlara dönüyor!

Ancak Serenay Sarıkaya, aradığını buldu ve uzun bir aradan sonra ilk kez bir diziye 'evet' dedi.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’da hayranlarına büyük sürpriz! Serenay Sarıkaya ekranlara dönüyor!

Pınar Bulut'un yazdığı 'Şahmeran' adlı dizide rol alacak Serenay Sarıkaya'nın rol arkadaşları da yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’da hayranlarına büyük sürpriz! Serenay Sarıkaya ekranlara dönüyor!

Kast çalışmaları devam ederken bir karakter daha netleşti ve diziye yakışıklı bir oyuncu da dahil oldu.

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