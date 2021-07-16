Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’da hayranlarına büyük sürpriz! Serenay Sarıkaya ekranlara dönüyor!

Son dönemde sadece özel hayatıyla değil, yaptığı işlerle de büyük yankı uyandıran Serenay Sarıkaya, yeni bir heyecan içerisinde. Ünlü oyuncu, uzun bir aradan sonra ilk kez bir diziye 'evet' dedi. Serenay Sarıkaya, 'Şahmeran' adlı internet dizisinde rol almayı kabul etti. Dizinin kast çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Diziye yakışıklı bir oyuncu olan Mert Ramazan Demir'in dahil olduğu belirtildi. Serenay Sarıkaya ve Mert Ramazan Demir'in yanı sıra bir yakışıklı erkek oyuncunun da kadroya dahil olacağından bahsediliyor. Adaylar arasında; ATV'nin final yapan ve çok sevilen dizilerinden biri olan 'Maraşlı'da başrol oynayan Burak Deniz olduğu gelen haberler arasında!