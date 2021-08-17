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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’dan bikinili yeni poz! Serenay Sarıkaya fit görüntüsüyle ilgi topladı!
Giriş Tarihi: 17.08.2021 21:32 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021 21:41

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’dan bikinili yeni poz! Serenay Sarıkaya fit görüntüsüyle ilgi topladı!

Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Serenay Sarıkaya, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında bulunuyor. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Serenay Sarıkaya, 'Şahmeran' adlı internet dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yeni dizisiyle ekranlara dönecek ünlü oyuncu, yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti. Serenay Sarıkaya, turuncu bikinisiyle verdiği pozla yine sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. İşte Serenay Sarıkaya'nın turuncu bikinili son paylaşımı!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’dan bikinili yeni poz! Sernay Sarıkaya fit görüntüsüyle ilgi topladı!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, son dönemde yaşadığı aşklarla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’dan bikinili yeni poz! Sernay Sarıkaya fit görüntüsüyle ilgi topladı!

Bir süredir ekranlardan uzakta olan Serenay Sarıkaya, 'Şahmeran' dizisiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’dan bikinili yeni poz! Sernay Sarıkaya fit görüntüsüyle ilgi topladı!

ATV'nin en çok izlenen ve final yapan dizisi 'Maraşlı'da oynayan Burak Deniz'le başrol oynayacak Sarıkaya, yeni dizisi için kampa girdi ve iki haftada 4 kilo verdi.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’dan bikinili yeni poz! Sernay Sarıkaya fit görüntüsüyle ilgi topladı!

Yaz tatiline önce Bodrum ardından da Assos'ta devam eden ünlü oyuncu tatil pozlarıyla sosyal medyada dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’dan bikinili yeni poz! Sernay Sarıkaya fit görüntüsüyle ilgi topladı!

Eylül ayında başlayacak olan dizi çekimleri öncesinde son defa tatile çıkan Sarıkaya güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor.

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