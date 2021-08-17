Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’dan bikinili yeni poz! Serenay Sarıkaya fit görüntüsüyle ilgi topladı!

Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Serenay Sarıkaya, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında bulunuyor. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Serenay Sarıkaya, 'Şahmeran' adlı internet dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yeni dizisiyle ekranlara dönecek ünlü oyuncu, yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti. Serenay Sarıkaya, turuncu bikinisiyle verdiği pozla yine sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. İşte Serenay Sarıkaya'nın turuncu bikinili son paylaşımı!