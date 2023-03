Ünlü oyuncu Toygan Avanoğlu’ndan dikkat çeken itiraf: O iki saniyelik an hayatımı değiştirdi!

O İKİ SANİYELİK AN HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ

-Milli basketbolcuyken oyunculuğa geçmişsin ve orada güzel, duygulu bir hikayen var. Biraz dinleyebilir miyiz senden?

Hayatım, hayallerim, aşkım basketboldu. Hatta onun doğrultusunda Spor Akademisi okudum. Ama böyle bir sakatlık dönemi basketbola veda ettirdi. Toparlayamadım sakatlığımı. Normalde müzikle de uğraşıyordum ama çok tiyatrocu arkadaşım vardı. Bir görüşmeye gittim Soydan diye bir arkadaşım vasıtasıyla. "Komik birileri yok mu?" diye bir sohbet dönmüş. O da "var bir arkadaşımız" demiş. Şoför karakteri arıyorlar, "git" dedi bana. Ben de haberi alınca çok heyecanlandım, bir de gaza getirdi "seni alırlar, enerjin çok iyi" filan dedi. Çok inandım, iş oldu gibi baktım. Bir de yönetmen görüşmesine gidiyorsun direk. Babam da 2008'de vefat etmişti. Görüşme öncesinde gittim babamın kabrine bir ziyaret ettim. İş olmuş gibi, "Baba böyle bir iş geldi. Enerjilerini yolla bana, dualarını yolla" dedim. O gazla gittim. Ama gaz orada bitti. Bana dediler, "arabanın içindesin, şoförü oyna." Araba yok ortada bir şey yok, heyecanlandım. Yönetmen orada, hayatımda ilk defa görüyorum. Yapamadım, beceremedim yani hiçbir şey olmadı. "Teşekkür ederiz" dediler. O teşekkür hayatımdaki en unutamadığım teşekkürlerden biridir. Çıktım kapıdan, iki saniyelik bir an. Dedim ki, "ya o kadar babama dua ettim, babama gittim, bu iş olmuştu." Çok inandım, baya inandım yani. Girdim tekrar, "ya ben babamın mezarına filan gittim, o kadar konuştum ettim" dedim. Ve gerçekten hiçbir hesap yapmadan anlatıyorum bunları, doğal bir şekilde. "Burada olmadı ama sette ben yaparım" dedim. "Beni alın" gibi bir şeyler söyledim deli deli. Güldüler, "tamam biz sana haber vereceğiz" dediler. Ben gittikten sonra baya eğlenmişler, hoşlarına gitmiş. 3 gün sonra aradılar. O vesileyle girmiş bulundum sektöre. Herkesin hayatında bir an vardır. Bazıları ya bunu fark eder, ya fark etmez. Bir şekilde o 2 saniyelik an, geri dönmem, birçok şeyi değiştirdi hayatımda. 2 saniyelik bir nüans işte.