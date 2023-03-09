Ünlü oyuncu Toygan Avanoğlu’ndan dikkat çeken itiraf: O iki saniyelik an hayatımı değiştirdi!

"SAÇMALAMA TOYGAN, BU İŞ BIRAKILIR MI?" DEDİLER

-2009 yılından beri sektördesin. Neler öğretti sana bu sektör?

Yani çok şey öğretti tabii canım. En azından takdir aldım. Annem olsun, çevrem olsun. Öğretmenliği bırakıp oyuncu olmaya çalıştığım için herkes bana cümle içinde, "saçmalama Toygan, bu iş bırakılır mı? Bak o iş belli değil, ne olacağı belli değil" dedi. Bunu başardım. Onu diyen insanlardan takdir aldım. Seneler sonra bile görsem, "ya hakikatten diyordun diyordun oldun" dediğini duydum ya, benim için hiçbir şeye değişilmez bir an yani.

-Rol aldığın işler gereği mizahla, komediyle bağdaşlaştırılmış birisin. Bu seni rahatsız ediyor mu? "Farklı işlerde de rol almalıydım" dediğin oluyor mu zaman zaman?

Rahatsız etmiyor, komedi oyuncusuysan insanları gülüyorsun ve eğlendiriyorsun. Bu misyonu üstlendiysen bir takım şeylere de maruz kalıyorsun ve kabul etmek zorundasın.