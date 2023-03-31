Ünlü oyuncudan radikal karar! Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün servetine servet kattı!

Yaklaşık 1 buçuk milyon Euro'ya sahip olduğu Germain bölgesindeki dairesinde iki kızlarıyla mutlu bir hayat süren Büyüküstün'ün tek yatırımı bu değil...

Takvim'in haberine göre; Söylenenlere göre Tuba Büyüküstün, yine aynı bölgedeki daha küçük bir daireyi de geçtiğimiz yıllarda satın aldı. Bu küçük daireye de 900 bin Euro yani şimdinin parasıyla yaklaşık 19 milyon TL ödeyen güzel oyuncu, bu ikinci evini yatırım aracı olarak kullanıyor.