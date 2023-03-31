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Haberler Galeri Ünlü oyuncudan radikal karar! Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün servetine servet kattı!
Giriş Tarihi: 31.03.2023 11:27 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 11:29

Ünlü oyuncudan radikal karar! Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün servetine servet kattı!

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün oyuncu Onur Saylak ile evliliğinden olan ikiz kızları Maya ve Toprak büyüdü. 40 yaşındaki güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün 10 yaşında olan kızları ile yaptığı paylaşımlar sosyal medyada ilgi odağı oluyor. Instagram hesabından sık sık kızları Maya ve Toprak ile neşeli anlarını paylaşan güzel anne Tuba Büyüküstün, ilgili ile takip ediliyor. Son olarak ise Tuba Büyüküstün radikal bir karar aldı. Tuba Büyüküstün, iki kızını da alarak Fransa'nın Paris kentine yerleşti. Tuba Büyüküstün, 2019'da, Paris'te, 1.5 milyon Euro'luk daire satın aldı. Şimdi de Germain bölgesinde bir evi daha olduğu ortaya çıktı. Güzel oyuncu, bu dairesini de haftalık 2 bin 400 Euro'ya yani yaklaşık 50 bin TL'ye kiraladı.

Ünlü oyuncudan radikal karar! Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün servetine servet kattı!

2019'da Paris'te 1.5 milyon Euro'luk bir daire alan Tuba Büyüküstün'ün Germain bölgesinde bir evi daha olduğu ortaya çıktı. Güzel oyuncu, bu dairesini de haftalık 2 bin Euro'dan kiralayarak gelir elde ediyor. Ekranların güzel oyuncusu Tuba Büyüküstün için Paris'in farklı bir önemi var... Fransa'yı adeta ikinci vatanı yapan güzel oyuncu, 2019 yılında Paris'ten bir daire satın almıştı.

Ünlü oyuncudan radikal karar! Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün servetine servet kattı!

Yaklaşık 1 buçuk milyon Euro'ya sahip olduğu Germain bölgesindeki dairesinde iki kızlarıyla mutlu bir hayat süren Büyüküstün'ün tek yatırımı bu değil...

Takvim'in haberine göre; Söylenenlere göre Tuba Büyüküstün, yine aynı bölgedeki daha küçük bir daireyi de geçtiğimiz yıllarda satın aldı. Bu küçük daireye de 900 bin Euro yani şimdinin parasıyla yaklaşık 19 milyon TL ödeyen güzel oyuncu, bu ikinci evini yatırım aracı olarak kullanıyor.

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Ünlü oyuncudan radikal karar! Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün servetine servet kattı!

HAFTADA 50 BİN TL

Dairesini haftalık olarak 2 bin 400 Euro yani yaklaşık 50 bin TL'ye kiralayan Tuba Büyüküstün, bu sayede de hatırı sayılır bir gelir elde ediyor.

Ünlü oyuncudan radikal karar! Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün servetine servet kattı!

Bu arada güzel oyuncu, şimdilerde kendisi gibi Paris'te yaşayan oyuncu Fırat Çelik ile beraber sunacağı ve 3 Nisan'da La Tour Eiffel Tiyatrosu'nda gerçekleşecek yardım gecesinin sunuculuğu için hazırlanıyor. Aşk şehri olarak bilinen Paris, son dönemde protestolar ve grevler nedeniyle her yerde biriken çöp yığınlarıyla gündemde... 40 yaşındaki güzel oyuncu, geçtiğimiz aylarda ikiz kızlarıyla beraber Paris'e taşındığını duyurmuştu.

Ünlü oyuncudan radikal karar! Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün servetine servet kattı!

TUBA BÜYÜKÜSTÜN İKİZ KIZLARI MAYA VE TOPRAK İLE TASI TARAĞI TOPLAYIP BAKIN NEREYE YERLEŞTİ!

40 yaşındaki ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, iki kızını da alarak Fransa'nın Paris kentine yerleşti. Büyüküstün, bu ülkede ne kadar kalacağına ilişkin ise herhangi bir bilgi vermedi.

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