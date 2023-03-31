Ünlü oyuncudan radikal karar! Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün servetine servet kattı!

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün oyuncu Onur Saylak ile evliliğinden olan ikiz kızları Maya ve Toprak büyüdü. 40 yaşındaki güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün 10 yaşında olan kızları ile yaptığı paylaşımlar sosyal medyada ilgi odağı oluyor. Instagram hesabından sık sık kızları Maya ve Toprak ile neşeli anlarını paylaşan güzel anne Tuba Büyüküstün, ilgili ile takip ediliyor. Son olarak ise Tuba Büyüküstün radikal bir karar aldı. Tuba Büyüküstün, iki kızını da alarak Fransa'nın Paris kentine yerleşti. Tuba Büyüküstün, 2019'da, Paris'te, 1.5 milyon Euro'luk daire satın aldı. Şimdi de Germain bölgesinde bir evi daha olduğu ortaya çıktı. Güzel oyuncu, bu dairesini de haftalık 2 bin 400 Euro'ya yani yaklaşık 50 bin TL'ye kiraladı.