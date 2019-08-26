Ünlü oyuncuya eşinden kötü sürpriz! Gerçeği öğrenince..

Hollywood'un en gözde çiftlerinden biri olan Blake Lively ile Ryan Reynolds son dönemde magazin gündemine oturmuş durumda. Çocukları ve ailesi ile mutluluk pozları veren Blake Lively şu sıralar yeni yaşını kutluyor. Deadpool karakteriyle yıldızı parlayan yakışıklı aktör Ryan Reynolds eşi Blake Lively'nin doğum gününü troll fotoğraflarla kutlayınca herkes bir anda onları konuşmaya başladı. Birbirleri arasında esprili bir iletişim dili kullanan ve komik paylaşımları ile sevenlerini eğlendiren ikili aynı zamanda mutluluk pozları da veriyor. İşte Hollywood'un en gözde çiftlerinden Blake Lively ile Ryan Reynolds ikilisi..