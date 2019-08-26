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  • Ünlü oyuncuya eşinden kötü sürpriz! Gerçeği öğrenince..

Ünlü oyuncuya eşinden kötü sürpriz! Gerçeği öğrenince..

Hollywood'un en gözde çiftlerinden biri olan ile son dönemde magazin gündemine oturmuş durumda. Çocukları ve ailesi ile mutluluk pozları veren Blake Lively şu sıralar yeni yaşını kutluyor. Deadpool karakteriyle yıldızı parlayan yakışıklı aktör Ryan Reynolds eşi Blake Lively'nin doğum gününü troll fotoğraflarla kutlayınca herkes bir anda onları konuşmaya başladı. Birbirleri arasında esprili bir iletişim dili kullanan ve komik paylaşımları ile sevenlerini eğlendiren ikili aynı zamanda mutluluk pozları da veriyor. İşte Hollywood'un en gözde çiftlerinden Blake Lively ile Ryan Reynolds ikilisi..

Giriş Tarihi: 26.08.2019 11:55 Güncelleme Tarihi: 26.08.2019 11:57
Ünlü oyuncuya eşinden kötü sürpriz! Gerçeği öğrenince..

Ünlü oyuncu Blake Lively yeni yaşını eşinin tatlı intikamıyla kutladı. Kendisi gibi oyuncu olan eşi Ryan Reynolds eşi Blake Lively'nin doğum gününü öyle fotoğraflarla kutladı ki görünce şok olacaksınız..

Ünlü oyuncuya eşinden kötü sürpriz! Gerçeği öğrenince..
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Ünlü oyuncuya eşinden kötü sürpriz! Gerçeği öğrenince..
Ünlü oyuncuya eşinden kötü sürpriz! Gerçeği öğrenince..
Ünlü oyuncuya eşinden kötü sürpriz! Gerçeği öğrenince..
Ünlü oyuncuya eşinden kötü sürpriz! Gerçeği öğrenince..
Ünlü oyuncuya eşinden kötü sürpriz! Gerçeği öğrenince..
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