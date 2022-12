HER ŞEYİ DEVLETTEN BEKLEMEYİN

Ülkemizde klasik müzik dinleyicisi neden hâlâ çok değil?

Artık hiçbir ülkede klasik müzik dinleyicisi çok değil. Cumhuriyetimizin kuruluşundan beri ve özellikle ilk 50 yılda devlet desteği ile konservatuvarlar, orkestralar, operalar ve baleler kuruldu, konser ve temsillere belirli bir kesim rağbet etti, salonlar doldu ise de hep her şeyi devletin yapması beklendi. Zaman içinde ise büyük şehirlerimizde festivaller yapılmaya başladı ve özel şahıs ve şirket desteği buraya kaydı. Devlet Senfoni Orkestraları yetersiz maddi imkanlarla tanınmış solist ve şeflerle çalışamazken festivallere büyük plak firmalarının 'yıldız' sanatçıları büyük paralar ödenerek davet edildi. Devlet desteği bu dönemde sınırlı kalınca klasik müzik Cumhuriyetimizi kuranların istediği gibi ülke sathına yayılamadı. Her şey devletten beklenmemeli. Özel sponsor kaynakları büyük ölçüde birkaç büyük şehirdeki festivallerden devlet kuruluşu olan orkestra, opera ve balelere kaydırılmalı.