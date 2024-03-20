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Haberler Galeri Ünlü popçu meğer Bergüzar Korel'in akrabasıymış...İlk kez öğrenenler şoke oldu
Giriş Tarihi: 20.03.2024 06:53

Ünlü popçu meğer Bergüzar Korel'in akrabasıymış...İlk kez öğrenenler şoke oldu

Bergüzar Korel, kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile bundan 13 yıl önce hayatını birleştirdi. Oyuncu çiftin bu mutlu evliliğinden de üç çocuğu dünyaya geldi. Şimdilerde Londra'da yaşamını sürdüren Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, çocuklarını gözlerden uzakta büyütmeyi tercih ediyorlar. Bergüzar Korel, kendisi hakkında bilinmeyen bir gerçeği açıkladı. Bergüzar Korel meğer ünlü şarkıcıyla akrabaymış...

Ünlü popçu meğer Bergüzar Korel’in akrabasıymış...İlk kez öğrenenler şoke oldu

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile 2009 yılında nikâh masasına oturdu.

Ünlü popçu meğer Bergüzar Korel’in akrabasıymış...İlk kez öğrenenler şoke oldu

Mutlu bir evlilik sürdüren çift ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında, Han'ı 2020 yılında ve kızları Leyla'yı ise 2021'in Kasım ayında kucağına aldı.

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Ünlü popçu meğer Bergüzar Korel’in akrabasıymış...İlk kez öğrenenler şoke oldu

Çocuklarını gözlerden uzakta büyütmeyi tercih eden oyuncu çift, yaşamını Londra'da sürdürüyor.

Ünlü popçu meğer Bergüzar Korel’in akrabasıymış...İlk kez öğrenenler şoke oldu

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve Londra-İstanbul arasında mekik dokuyan Bergüzar Korel yeni projesi için imaj değiştirmişti.

Ünlü popçu meğer Bergüzar Korel’in akrabasıymış...İlk kez öğrenenler şoke oldu

Sarışın hali büyük beğeni toplayan Korel, önceki akşam dijital bir platformun davetine katıldı.

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