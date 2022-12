Giriş Tarihi: 07.12.2022 06:23 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 06:25

Ünlü popçu Serdar Ortaç gönülleri fethetti! Olay yanıt: Kimseye maaşı sorulmaz Serdar abi

Serdar Ortaç, Üsküdar Belediyesi bünyesinde Down Sendromlu gençlerin çalıştığı kafeyi ziyaret etti. Mekanda çalışan gençlerle sohbet eden popçunun "Kaç para maaş alıyorsunuz?" sorusuna Down Sendromlu bir gencin verdiği cevap herkesi kahkahaya boğdu: "Kimsenin maaşı sorulmaz, o bizim özel alanımız. Nasıl ünlüler söylemiyorsa, biz de söylemiyoruz!" Ortaç, "Yaşadığım hastalık sürecinden sonra bütün dünyam değişti. O yüzden her şeye gözüm doluyor" dedi