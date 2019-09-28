Ünlü sanatçı Çiçek Dilligil'in oğlu babasına benzerliği ile şaşırtıyor! İşte Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları...

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Avni Dilligil ve Belkıs Dilligil çiftinin kızı olan Çiçek Dilligil, hakkındaki birçok bilgi ile hayranlarını şaşırtıyor. 90'lı yıllarda hayat verdiği karakterlerle hafızalara kazınan Çiçek Dilligil şimdilerde daha çok tiyatro ile ilgileniyor. Son dönemde mide küçültme ameliyatı ile verdiği kilolar sonrası geçirdiği değişim, dikkat çeken Çiçek Dilligil hayranlarının beğenisini kazanmıştı. Çılgın Bediş, Baskül Ailesi gibi dizilerde kilolu hali ile hatırladığımız Çiçek Dilligil verdiği kilolar sonrası güzelliğine güzellik kattı. Geçtiğimiz günlerde 50 yaşına basan ünlü sanatçı Çiçek Dilligil sanatçı Bora Öztoprak ile evli. Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın Ardahan Öztoprak adında bir de oğulları var. İşte babasına benzerliği ile dikkat çeken Çiçek Dilligil'in oğlu Ardahan Öztoprak ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları...
Giriş Tarihi: 28.09.2019
12:14
Güncelleme Tarihi: 28.09.2019
12:16