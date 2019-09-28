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  • Ünlü sanatçı Çiçek Dilligil'in oğlu babasına benzerliği ile şaşırtıyor! İşte Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları...

Ünlü sanatçı 'in oğlu babasına benzerliği ile şaşırtıyor! İşte Çiçek Dilligil ve 'ın oğulları...

Yeşilçam'ın usta isimlerinden ve çiftinin kızı olan , hakkındaki birçok bilgi ile hayranlarını şaşırtıyor. 90'lı yıllarda hayat verdiği karakterlerle hafızalara kazınan Çiçek Dilligil şimdilerde daha çok tiyatro ile ilgileniyor. Son dönemde mide küçültme ameliyatı ile verdiği kilolar sonrası geçirdiği değişim, dikkat çeken Çiçek Dilligil hayranlarının beğenisini kazanmıştı. , gibi dizilerde kilolu hali ile hatırladığımız Çiçek Dilligil verdiği kilolar sonrası güzelliğine güzellik kattı. Geçtiğimiz günlerde 50 yaşına basan ünlü sanatçı Çiçek Dilligil sanatçı ile evli. Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın adında bir de oğulları var. İşte babasına benzerliği ile dikkat çeken Ardahan Öztoprak ve sizin için derlediğimiz diğer ...

Giriş Tarihi: 28.09.2019 12:14 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 12:16
Ünlü sanatçı Çiçek Dilligil'in oğlu babasına benzerliği ile şaşırtıyor! İşte Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları...

Yeşilçam'ın usta isimlerinden ve çiftinin kızı olan , hakkındaki birçok bilgi ile hayranlarını şaşırtıyor. 90'lı yıllarda hayat verdiği karakterlerle hafızalara kazınan Çiçek Dilligil şimdilerde daha çok tiyatro ile ilgileniyor. Son dönemde mide küçültme ameliyatı ile verdiği kilolar sonrası geçirdiği değişim, dikkat çeken Çiçek Dilligil hayranlarının beğenisini kazanmıştı. , gibi dizilerde kilolu hali ile hatırladığımız Çiçek Dilligil verdiği kilolar sonrası güzelliğine güzellik kattı. Geçtiğimiz günlerde 50 yaşına basan ünlü sanatçı Çiçek Dilligil sanatçı ile evli. Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın adında bir de oğulları var. İşte babasına benzerliği ile dikkat çeken Ardahan Öztoprak ve sizin için derlediğimiz diğer ...

Ünlü sanatçı Çiçek Dilligil'in oğlu babasına benzerliği ile şaşırtıyor! İşte Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları...
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Ünlü sanatçı Çiçek Dilligil'in oğlu babasına benzerliği ile şaşırtıyor! İşte Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları...
Ünlü sanatçı Çiçek Dilligil'in oğlu babasına benzerliği ile şaşırtıyor! İşte Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları...
Ünlü sanatçı Çiçek Dilligil'in oğlu babasına benzerliği ile şaşırtıyor! İşte Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları...
Ünlü sanatçı Çiçek Dilligil'in oğlu babasına benzerliği ile şaşırtıyor! İşte Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları...
Ünlü sanatçı Çiçek Dilligil'in oğlu babasına benzerliği ile şaşırtıyor! İşte Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları...
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