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Haberler Galeri Ünlü sanatçı Çiçek Dilligil'in oğlu babasına benzerliği ile şaşırtıyor! İşte Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları...
Giriş Tarihi: 16.09.2022 13:36 Güncelleme Tarihi: 16.09.2022 13:45

Ünlü sanatçı Çiçek Dilligil'in oğlu babasına benzerliği ile şaşırtıyor! İşte Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları...

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Avni Dilligil ve Belkıs Dilligil çiftinin kızı olan Çiçek Dilligil, hakkındaki birçok bilgi ile hayranlarını şaşırtıyor. 90'lı yıllarda hayat verdiği karakterlerle hafızalara kazınan Çiçek Dilligil şimdilerde daha çok tiyatro ile ilgileniyor. Mide küçültme ameliyatı ile verdiği kilolar sonrası geçirdiği değişim, dikkat çeken Çiçek Dilligil hayranlarının beğenisini kazanmıştı. Çılgın Bediş, Baskül Ailesi gibi dizilerde kilolu hali ile hatırladığımız Çiçek Dilligil verdiği kilolar sonrası güzelliğine güzellik kattı. Çiçek Dilligil şarkıcı Bora Öztoprak ile evli. Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın Ardahan Öztoprak adında bir de oğulları var. İşte babasına benzerliği ile dikkat çeken Çiçek Dilligil'in oğlu Ardahan Öztoprak...

Ünlü sanatçı Çiçek Dilligil’in oğlu babasına benzerliği ile şaşırtıyor! İşte Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak’ın oğulları...

1996 yılında müzisyen sevgilisiyle evlenen ünlü oyuncu geçmiş günleri yâd etti. Oyuncu Çiçek Dilligil, 1996 yılında müzisyen Bora Öztoprak ile hayatını birleştirmişti. Çift 1997 yılında da oğulları Ardahan'ı kucağına almıştı.

Ünlü sanatçı Çiçek Dilligil’in oğlu babasına benzerliği ile şaşırtıyor! İşte Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak’ın oğulları...

'GÖZ AÇIP KAPAYANA KADAR BÜYÜYORLAR'
Ünlü oyuncu geçmiş günleri yâd etti. Oğlunun çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Dilligil altına şu notu düştü:

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Ünlü sanatçı Çiçek Dilligil’in oğlu babasına benzerliği ile şaşırtıyor! İşte Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak’ın oğulları...

"En sevdiğim fotoğraflarımızdan biri olabilir. #tbt için biçilmiş kaftan. Hele bir önceki posta bakıp buna bakarsan vay vay vay.

Ünlü sanatçı Çiçek Dilligil’in oğlu babasına benzerliği ile şaşırtıyor! İşte Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak’ın oğulları...

Seneler çok çabuk geçiyor mirim. Taze anne, babalara sesleniyorum buradan. Göz açıp kapayana kadar büyüyorlar. Sevin, sıkıştırın, sarın, sarmalayın, tadını çıkartın.

Ünlü sanatçı Çiçek Dilligil’in oğlu babasına benzerliği ile şaşırtıyor! İşte Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak’ın oğulları...

Sonra ancak kısa bir an kolunun altına girebileceksiniz. Önceki paylaştığım fotoğraf gibi. Hayatın en güzel armağanı."

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