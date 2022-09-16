Giriş Tarihi: 16.09.2022 13:36
Güncelleme Tarihi: 16.09.2022
13:45
Ünlü sanatçı Çiçek Dilligil'in oğlu babasına benzerliği ile şaşırtıyor! İşte Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları...
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Avni Dilligil ve Belkıs Dilligil çiftinin kızı olan Çiçek Dilligil, hakkındaki birçok bilgi ile hayranlarını şaşırtıyor. 90'lı yıllarda hayat verdiği karakterlerle hafızalara kazınan Çiçek Dilligil şimdilerde daha çok tiyatro ile ilgileniyor. Mide küçültme ameliyatı ile verdiği kilolar sonrası geçirdiği değişim, dikkat çeken Çiçek Dilligil hayranlarının beğenisini kazanmıştı. Çılgın Bediş, Baskül Ailesi gibi dizilerde kilolu hali ile hatırladığımız Çiçek Dilligil verdiği kilolar sonrası güzelliğine güzellik kattı. Çiçek Dilligil şarkıcı Bora Öztoprak ile evli. Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın Ardahan Öztoprak adında bir de oğulları var. İşte babasına benzerliği ile dikkat çeken Çiçek Dilligil'in oğlu Ardahan Öztoprak...