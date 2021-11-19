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Haberler Galeri Ünlü sanatçının 14 yaşında anne olduğunu öğrenenler çok şaşırdı! Nostaljik kareyi Safiye Soyman'ın kızı Ümran paylaştı!
Giriş Tarihi: 19.11.2021 06:25 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 06:48

Ünlü sanatçının 14 yaşında anne olduğunu öğrenenler çok şaşırdı! Nostaljik kareyi Safiye Soyman'ın kızı Ümran paylaştı!

Türkiye'nin önemli isimlerinden ses sanatçısı Safiye Soyman hayat hikayesi ile de şaşırtıyor. Safiye Soyman'ı sosyal medyanın gündemine oturtan fotoğraf yıllar yıllar öncesine ait. Safiye Soyman'ın kızı Ümran'ın sosyal medya hesabından paylaştığı nostaljik fotoğraf herkesi çok şaşırttı. Safiye Soyman da daha önce fotoğrafı "Işte 15 yaşında Safiye Soyman kızım Ümran 11 aylıkken" notunu düşerek paylaşmıştı. Safiye Soyman'ın llk bebeğini kucağına aldığında 14 yaşında olduğunu öğrenen hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi. Safiye Soyman'ın kızı Ümran ile fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı. Sosyal medyada Safiye Soyman'ın kızı Ümran Akaröz kimdir? sorusu en çok merak edilenlerden oldu. İşte Safiye Soyman'ın henüz 14 yaşında kucağına aldığı güzeller güzeli kızı Ümran Akaröz...

Ünlü sanatçının 14 yaşında anne olduğunu öğrenenler çok şaşırdı! Nostaljik kareyi Safiye Soyman’ın kızı Ümran paylaştı!

Son dönemde yakın dostu Seda Sayan ile paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü ses sanatçısı Safiye Soyman hayat hikayesi ile de şaşırtıyor.

Ünlü sanatçının 14 yaşında anne olduğunu öğrenenler çok şaşırdı! Nostaljik kareyi Safiye Soyman’ın kızı Ümran paylaştı!

Safiye Soyman'ı sosyal medyanın gündemine oturtan fotoğraf yıllar yıllar öncesine ait. Daha önce kendisinin çocukluk hallerini paylaşan Safiye Soyman büyük ilgi görmüştü.

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Ünlü sanatçının 14 yaşında anne olduğunu öğrenenler çok şaşırdı! Nostaljik kareyi Safiye Soyman’ın kızı Ümran paylaştı!

Peki Safiye Soyman'ın çocuk denecek yaşta anne olduğunu biliyor muydunuz?

Ünlü sanatçının 14 yaşında anne olduğunu öğrenenler çok şaşırdı! Nostaljik kareyi Safiye Soyman’ın kızı Ümran paylaştı!

Safiye Soyman'ın kızı Ümran'ın sosyal medya hesabından paylaştığı nostaljik fotoğraf herkesi çok şaşırttı. Safiye Soyman da daha önce fotoğrafı "Işte 15 yaşında Safiye Soyman kızım Ümran 11 aylıkken" notunu düşerek paylaşmıştı.

Ünlü sanatçının 14 yaşında anne olduğunu öğrenenler çok şaşırdı! Nostaljik kareyi Safiye Soyman’ın kızı Ümran paylaştı!

Safiye Soyman'ın llk bebeğini kucağına aldığında 14 yaşında olduğunu öğrenen hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi. Harun adında bir de oğlu olan Safiye Soyman'ın kızı Ümran ile fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.

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