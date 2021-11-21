Ünlü sarkıcının 14 yaşında anne olduğunu öğrenenler çok şaşırdı! Nostaljik kareyi kızı paylaştı!

Türkiye'nin önemli isimlerinden ses sanatçısı Safiye Soyman hayat hikayesi ile de şaşırtıyor. Safiye Soyman'ı sosyal medyanın gündemine oturtan fotoğraf yıllar yıllar öncesine ait. Safiye Soyman'ın kızı Ümran'ın sosyal medya hesabından paylaştığı nostaljik fotoğraf herkesi çok şaşırttı. Safiye Soyman da daha önce fotoğrafı "Işte 15 yaşında Safiye Soyman kızım Ümran 11 aylıkken" notunu düşerek paylaşmıştı. Safiye Soyman'ın llk bebeğini kucağına aldığında 14 yaşında olduğunu öğrenen hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi. Safiye Soyman'ın kızı Ümran ile fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı. Sosyal medyada Safiye Soyman'ın kızı Ümran Akaröz kimdir? sorusu en çok merak edilenlerden oldu. İşte Safiye Soyman'ın henüz 14 yaşında kucağına aldığı güzeller güzeli kızı Ümran Akaröz...