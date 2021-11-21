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Haberler Galeri Ünlü sarkıcının 14 yaşında anne olduğunu öğrenenler çok şaşırdı! Nostaljik kareyi kızı paylaştı!
Giriş Tarihi: 21.11.2021 09:16 Güncelleme Tarihi: 21.11.2021 09:17

Ünlü sarkıcının 14 yaşında anne olduğunu öğrenenler çok şaşırdı! Nostaljik kareyi kızı paylaştı!

Türkiye'nin önemli isimlerinden ses sanatçısı Safiye Soyman hayat hikayesi ile de şaşırtıyor. Safiye Soyman'ı sosyal medyanın gündemine oturtan fotoğraf yıllar yıllar öncesine ait. Safiye Soyman'ın kızı Ümran'ın sosyal medya hesabından paylaştığı nostaljik fotoğraf herkesi çok şaşırttı. Safiye Soyman da daha önce fotoğrafı "Işte 15 yaşında Safiye Soyman kızım Ümran 11 aylıkken" notunu düşerek paylaşmıştı. Safiye Soyman'ın llk bebeğini kucağına aldığında 14 yaşında olduğunu öğrenen hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi. Safiye Soyman'ın kızı Ümran ile fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı. Sosyal medyada Safiye Soyman'ın kızı Ümran Akaröz kimdir? sorusu en çok merak edilenlerden oldu. İşte Safiye Soyman'ın henüz 14 yaşında kucağına aldığı güzeller güzeli kızı Ümran Akaröz...

Ünlü sarkıcının 14 yaşında anne olduğunu öğrenenler çok şaşırdı! Nostaljik kareyi kızı paylaştı!

Son dönemde yakın dostu Seda Sayan ile paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü ses sanatçısı Safiye Soyman hayat hikayesi ile de şaşırtıyor.

Ünlü sarkıcının 14 yaşında anne olduğunu öğrenenler çok şaşırdı! Nostaljik kareyi kızı paylaştı!

Safiye Soyman'ı sosyal medyanın gündemine oturtan fotoğraf yıllar yıllar öncesine ait. Daha önce kendisinin çocukluk hallerini paylaşan Safiye Soyman büyük ilgi görmüştü.

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Ünlü sarkıcının 14 yaşında anne olduğunu öğrenenler çok şaşırdı! Nostaljik kareyi kızı paylaştı!

Peki Safiye Soyman'ın çocuk denecek yaşta anne olduğunu biliyor muydunuz?

Ünlü sarkıcının 14 yaşında anne olduğunu öğrenenler çok şaşırdı! Nostaljik kareyi kızı paylaştı!

Safiye Soyman'ın kızı Ümran'ın sosyal medya hesabından paylaştığı nostaljik fotoğraf herkesi çok şaşırttı. Safiye Soyman da daha önce fotoğrafı "Işte 15 yaşında Safiye Soyman kızım Ümran 11 aylıkken" notunu düşerek paylaşmıştı.

Ünlü sarkıcının 14 yaşında anne olduğunu öğrenenler çok şaşırdı! Nostaljik kareyi kızı paylaştı!

Safiye Soyman'ın llk bebeğini kucağına aldığında 14 yaşında olduğunu öğrenen hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi. Harun adında bir de oğlu olan Safiye Soyman'ın kızı Ümran ile fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.

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