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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki iddialı Londra pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti! Vedadan sonra ilk paylaşım geldi…
Giriş Tarihi: 28.09.2021 22:33 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 22:33

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki iddialı Londra pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti! Vedadan sonra ilk paylaşım geldi…

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla 14 yaşında gönüllere taht kuran Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla meşhur oldu. Genç popçu her yaptığı ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 21 yaşındaki genç şarkıcının son paylaşımı sosyal medyada konuşulanlardan oldu. Instagram'da 2 milyon 700 bin takipçisi bulunan Aleyna Tilki'nin iddialı paylaşımları sosyal medyada ilgi odağı oldu. 2 yıldır zor günler geçirdiğini söyleyen Aleyna Tilki, soluğu Londra'da almıştı. Birkaç ay orada kalacak olan genç şarkıcıdan ilk paylaşım geldi.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki iddialı Londra pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti! Vedadan sonra ilk paylaşım geldi…

2 yıldır zor günler geçirdiğini söyleyen Aleyna Tilki, soluğu Londra'da almıştı. Birkaç ay orada kalacak olan genç şarkıcıdan ilk paylaşım geldi.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki iddialı Londra pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti! Vedadan sonra ilk paylaşım geldi…

Aleyna Tilki, geçtiğimiz aylarda 'Retrograde' isimli şarkısını çıkarmış, istediği ilgiyi görememişti.

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Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki iddialı Londra pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti! Vedadan sonra ilk paylaşım geldi…

"2 senedir zor bir dönem geçiriyorum. O yüzden pek bir şey üretemedim" diyen Tilki, Londra'ya gitti. Bir süre Londra'da yaşayacak olan Aleyna Tilki Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki iddialı Londra pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti! Vedadan sonra ilk paylaşım geldi…

Tilki'nin Londra pozlarına 80 binden fazla beğeni geldi.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki iddialı Londra pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti! Vedadan sonra ilk paylaşım geldi…

Tilki'yi annesi Havva Öztel uğurladı. En az kızı kadar gündemde olan anne Öztel kızının havaalanında gidişini paylaşarak "Hep zordu seni yollamak ama bu hepsinden çok zordu. Allah yar ve yardımcın olsun evladım" demişti.

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