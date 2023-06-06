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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Berdan Mardini köyüne fabrika kurdu! Berdan Mardini’den örnek davranış!
Giriş Tarihi: 06.06.2023 10:36 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 11:07

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini köyüne fabrika kurdu! Berdan Mardini’den örnek davranış!

Memleketi Mardin'e kurduğu fabrikayı yıllar içerisinde geliştirerek büyük bir yatırıma imza atan Berdan Mardini, geçtiğimiz günlerde gül hasadını yaparak sezonun ilk mahsullerini çalışanları ile birlikte topladı. 120 milyon TL'lik yatırımıyla 350 kişiye istihdam sağlayan Mardini, "Övünerek söylemek isterim ki, bu 350 çalışma arkadaşımın yüzde 95'i kadın. Kadının elinin değdiği her şey güzel olur. Güzel şeyler yapacağız. Önümüzdeki ay marka tanıtım lansmanınızı gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin yanı sıra dünya pazarına da emin ve güçlü adımlarla giriş yapacağız" dedi.

GÖKHAN GÖKDUMAN
Ünlü şarkıcı Berdan Mardini köyüne fabrika kurdu! Berdan Mardini’den örnek davranış!

Memleketi Mardin'de kurduğu kozmetik markasının lansmanı için gün sayan Berdan Mardini, gül hasadı sırasında verdiği pozlarla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini köyüne fabrika kurdu! Berdan Mardini’den örnek davranış!

Berdan Mardini, 2017 yılında bir sosyal sorumluluk projesiyle başlayan ve yıllar içerisinde büyük bir yatırıma dönüşen markası 'Mardini Kozmetik'te sona geldi.

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Ünlü şarkıcı Berdan Mardini köyüne fabrika kurdu! Berdan Mardini’den örnek davranış!

Memleketi Mardin'e kurduğu fabrikayı yıllar içerisinde geliştirerek yatırımlarını sürdüren Mardini, gül hasadını yaparak sezonun ilk mahsullerini çalışanlarıyla topladı.

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini köyüne fabrika kurdu! Berdan Mardini’den örnek davranış!

Temmuz ayında markasını ilan edecek olan Berdan Mardini, 120 Milyon TL'yi bulan yatırımıyla dikkat çekerken 350 kişiye istihdam sağlıyor.

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini köyüne fabrika kurdu! Berdan Mardini’den örnek davranış!

Berdan Mardini, "Bu 350 çalışma arkadaşımın yüzde 95'i kadın. Kadının elinin değdiği her şey güzel olur" dedi.

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