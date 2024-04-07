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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Ceylan New York’ta bir müzeye gitti! Şarkıcı Ceylan balmumu heykeli neredeyse deviriyordu!
Giriş Tarihi: 07.04.2024 20:47 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 20:47

Ünlü şarkıcı Ceylan New York’ta bir müzeye gitti! Şarkıcı Ceylan balmumu heykeli neredeyse deviriyordu!

Ünlü türkücü Ceylan, son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla magazin gündeminde yer aldı. Ünlü sanatçı Ceylan, geçtiğimiz haftalarda Kanada'da yaşayan kızı Melodi Bozkurt'u ziyarete gitti. Ünlü şarkıcı buradan kızıyla New York'a geçti. Kızı ile ünlü bir müzeyi ziyaret eden sanatçı, Galler Prensesi Kate Middleton'ın balmumu heykelinin önünde durdu. Ünlü şarkıcı Middleton'ın heykeline sarılınca heykel, neredeyse yere devriliyordu. İşte ünlü şarkıcı Ceylan'ın Kate Middleton'ın balmumu heykeline sarıldığı o anlar!

Ünlü şarkıcı Ceylan New York’ta bir müzeye gitti! Şarkıcı Ceylan balmumu heykeli neredeyse deviriyordu!

Çocuk yaştan itibaren sahnelerde olan ünlü türkücü Ceylan, son zamanlarda geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme geldi. Ancak ünlü şarkıcı bugün tamamen farklı bir olayla daha gündemde yer aldı.

Ünlü şarkıcı Ceylan New York’ta bir müzeye gitti! Şarkıcı Ceylan balmumu heykeli neredeyse deviriyordu!

HERKESİ HÜZÜNLENDİRDİ

Kanada'da yaşayan kızını ziyarete giden Ceylan, kızına kavuştuğu anları paylaşarak herkesi hüzünlendirmişti.

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Ünlü şarkıcı Ceylan New York’ta bir müzeye gitti! Şarkıcı Ceylan balmumu heykeli neredeyse deviriyordu!

KANADA'DAN NEW YORK'A GEÇTİLER

Ünlü şarkıcı bu kez kızıyla birlikte Kanada'dan New York'a geçti.

Ünlü şarkıcı Ceylan New York’ta bir müzeye gitti! Şarkıcı Ceylan balmumu heykeli neredeyse deviriyordu!

DİKKAT ÇEKEN YENİ PAYLAŞIM

Ünlü bir balmumu heykeli müzesine giren Ceylan'ın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı Ceylan New York’ta bir müzeye gitti! Şarkıcı Ceylan balmumu heykeli neredeyse deviriyordu!

KATE MİDDLETON HEYKELİYLE PAYLAŞIM YAPTI

Ünlü şarkıcı, kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton'ın heykelinin yanında yaptığı paylaşımla tekrar gündeme geldi.

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