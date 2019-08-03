Ünlü şarkıcı Deniz Seki yeni sevgilisiyle tatilde! Deniz Seki ve sevgilisi objektiflere böyle yakalandı!

Ünlü şarkıcı Deniz Seki kalbini yeniden aşka açtı. Deniz Seki ve yeni sevgilisi Bodrum'da objektiflere yakalandı. Güzel şarkıcı Deniz Seki geçirdiği zor günlerin ardından verdiği kilolarla gündem olmuştu. Ünlü şarkıcı Deniz Seki şu sıralar tatilin tadını çıkaran ünlüler arasında. Bodrum Cennet Koyu'nda sevgilisi ile görüntülenen Deniz Seki'nin fotoğrafları gündeme bomba gibi düştü. Gözlerden uzak bir şekilde tüm günü denize girip sohbet ederek geçiren Deniz Seki ve sevgilisine, bir kadın arkadaşları da eşlik etti. Deniz Seki ve yeni aşının samimi halleri objektiflere yansıdı. İşte sevilen sanatçı Deniz Seki ve yeni sevgilisinin tatil fotoğrafları ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin tatil pozları...