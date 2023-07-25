Giriş Tarihi: 25.07.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 10:29

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça’yı gören şoke oldu! Birçok kişi bilmiyordu yıllar sonra ortaya çıktı!

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı bir kız kardeşinin olduğunu biliyor musunuz? Remzi Gündeş, Ebru Gündeş'in annesiyle evliliğinden sonra bir evlilik daha gerçekleşmiş ve o evlilikten bir kız çocuğu sahibi olmuş. Ebru Gündeş babasının ikinci evliliğinden olan kız kardeşinin adını hiç anmıyor. Ebru Gündeş kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça ile görüşmüyor. Çorlu'daki bir ilaç firmasının laboratuvar bölümünde kalite kontrol uzmanı olarak çalışan Aslıhan Gündeş Akça ablasıyla birçok kez iletişim kurmaya çalışmış fakat Ebru Gündeş herkesten sakladığı kız kardeşinin mesajlarına da bugüne kadar hiç yanıt vermemiş. Ebru Gündeş'in görüşmediği kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça'yı görenler çok şaşırıyor. Aslıhan Gündeş Akça'nın ablası Ebru Gündeş'e olan benzerliği dikkat çekiyor. İşte merak edenler için Ebru Gündeş'in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri…