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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça’yı gören şoke oldu! Birçok kişi bilmiyordu yıllar sonra ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 30.12.2023 07:16 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 07:16

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça’yı gören şoke oldu! Birçok kişi bilmiyordu yıllar sonra ortaya çıktı!

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı bir kız kardeşinin olduğunu biliyor musunuz? Remzi Gündeş, Ebru Gündeş'in annesiyle evliliğinden sonra bir evlilik daha gerçekleşmiş ve o evlilikten bir kız çocuğu sahibi olmuş. Ebru Gündeş babasının ikinci evliliğinden olan kız kardeşinin adını hiç anmıyor. Ebru Gündeş kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça ile görüşmüyor. Çorlu'daki bir ilaç firmasının laboratuvar bölümünde kalite kontrol uzmanı olarak çalışan Aslıhan Gündeş Akça ablasıyla birçok kez iletişim kurmaya çalışmış fakat Ebru Gündeş herkesten sakladığı kız kardeşinin mesajlarına da bugüne kadar hiç yanıt vermemiş. Ebru Gündeş'in görüşmediği kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça'yı görenler çok şaşırıyor. Aslıhan Gündeş Akça'nın ablası Ebru Gündeş'e olan benzerliği dikkat çekiyor. İşte merak edenler için Ebru Gündeş'in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri…

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça’yı gören şoke oldu! Birçok kişi bilmiyordu yıllar sonra ortaya çıktı!

Ebru Gündeş yıllar sonra ortaya çıkan kız kardeşi herkesi şaşkına çevirdi. Ebru Gündeş'in kimsenin bilmediği bir kız kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça’yı gören şoke oldu! Birçok kişi bilmiyordu yıllar sonra ortaya çıktı!

Remzi Gündeş'in, Ebru Gündeş'in annesiyle evliliğinden sonra bir evlilik daha gerçekleştirdiği ve bu evlilikten otuzlu yaşlarda bir kızının daha olduğunu duyanlar çok şaşırıyor.

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Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça’yı gören şoke oldu! Birçok kişi bilmiyordu yıllar sonra ortaya çıktı!

Ebru Gündeş'in Aslıhan Gündeş Akça adında bir kız kardeşi olduğunu biliyor musunuz?

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça’yı gören şoke oldu! Birçok kişi bilmiyordu yıllar sonra ortaya çıktı!

Ebru Gündeş kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça ile görüşmüyor.

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça’yı gören şoke oldu! Birçok kişi bilmiyordu yıllar sonra ortaya çıktı!

Aslıhan Gündeş Akça ablası Ebru Gündeş ile görüşmek istemiş, sosyal medya aracılığı ile Ebru Gündeş'e birçok mesaj atmış ama Ebru Gündeş kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça ile görüşmemiş mesajlarına da hiçbir zaman cevap vermemiş.

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