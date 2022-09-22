Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’den o yoruma sert tepki! Tokat gibi yanıt!

Şarkıcı Ece Seçkin, Twitter'da bir öğretmenin kendisinin boyu üzerinden yaptığı göndermeye tepki gösterdi. Twitter'da bir öğretmen paylaşımında 'Bugün okulumuzun çok değerli öğrencilerinden Rojin: 'O hocam saçlarınız çıkmış' diyor. Sabah pansiyondan çıkarken boy aynası yerine el aynasına bakan, Ece Seçkin kadar boyu olana bak sen. Sen o boyla benim kafamı nasıl gördün?' ifadesini kullandı. Bu tweet'in ekran görüntüsünü alan şarkıcı Ece Seçkin ise öğretmene tepki gösterdi. Seçkin, 'Hocam. Okulunuzun öğrencilerinden Rojin'in boyu hızla uzayacaktır. Ama sizin bir öğretmen olarak değerli öğrencinizi kendisinin yaşının yetmediği bu platformda bu alaycı sözlerle aşağıladığınız tweet daima kalacaktır. Bu arada saçlarınızın çıkmasına sevindim' dedi. 'BUNU YENEBİLMEM İÇİN PSİKOTERAPİ ALMAYA BAŞLADIM' Öte yandan; Ece Seçkin yıllardır beraber olduğu pilot Çağrı Terlemez ile geçen yıl eylül ayında evlenmişti. Ece Seçkin'in bir fobisinin olduğu ortaya çıktı. Bunu yenebilmek için de psikoterapiye başlamıştı. Posta'nın haberine göre; Ece Seçkin, önceki gün Etiler'deydi. Son zamanlarda uçak korkusu olduğu için konserlerine kara yoluyla gittiğini ifade eden şarkıcı, 'Bu aralar uçak fobim nüksetti.' 'Sanırım bu aralar üst üste uçak seyahati yaptığım için oldu. Bunu yenebilmem için psikoterapi almaya başladım' diye konuşmuştu. ECE SEÇKİN ÇÖL POZLARIYLA YAKTI GEÇTİ! Pilot sevgilisiyle mutlu bir evlilik yaşayan Ece Seçkin yaptığı paylaşımlarla gözleri üzerine çekmeyi başarıyor. Sezonun yorgunluğunu atmak isteyen ünlü şarkıcı Ece Seçkin, tatil için rotasını Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye çevirdi. İşte Ece Seçkin'in o paylaşımları... Çölde kamera karşısına geçen Seçkin, verdiği pozları da takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmedi. Ece Seçkin, verdiği pozlara 'Abu Dabi'de bir an...' notunu düştü. Ece Seçkin'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıları 'Çöl Çiçeği', 'Çok güzelsin çok', 'Bu kadarı da fazla' ve 'Sen harika bir detaysın' gibi yorumlarda bulundu. Ece Seçkin çölün ortasında sere serpe uzandı, bikinili pozları olay oldu! Öte yandan; Mini etek ve ceket takımının altına giydiği fuşya renkli ayakkabısı ile dikkat çeken şarkıcı Ece Seçkin'in, bu ayakkabılara 14 bin 500 lira ödediği öğrenildi. Ozan Doğulu'nun 50'nci doğum günü partisine popçu Ece Seçkin de katıldı. Seçkin'in hem kıyafeti hem de ayakkabıları adeta göz aldı. AYAKKABISI IŞIL IŞIL PARLADI Mint yeşili mini etek ve ceket takımının altına fuşya renkli ayakkabı tercih eden Ece Seçkin, doğum gününün en dikkat çeken isimlerinden oldu. 14 BİN 500 LİRA VERDİ Ayakkabının fiyatı ise dudak uçuklattı. Şarkıcının bu ayakkabıya 14 bin 500 lira ödediği öğrenildi. BEYONCE DE GİYDİ Aynı ayakkabıyı geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce de giymişti. ECE SEÇKİN'DEN SİTEM DOLU SÖZLER! Eylül ayında pilot Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturan Ece Seçkin, eşiyle görüşememekten yakındı. 'Devamlı uçuyor' diyen Seçkin, açıklamada bulundu. Eşini sık görememekten yakınan Seçkin, 'Onu çok özlüyorum. Devamlı uçuyor.' 'Bugün şansıma bir aradayız. Telefonda sürekli görüntülü görüşüyoruz. Her geçen gün daha da aşık oluyorum' dedi. Şarkıcı, İzzet Yıldızhan'ın son günlerde magazin gündemini meşgul eden kadın sanatçıların sahne kostümlerini iç çamaşırına benzettiği açıklamalara tepki gösterdi: KOSTÜM TARTIŞMASI BÜYÜYOR Ece Seçkin, kadın sanatçıların sahnede giydiği iddialı kostümleri sert sözlerle eleştiren İzzet Yıldızhan'ın yorumlarına türkücüyü ti'ye alarak tepki gösterdi. Ozan Doğulu'nun önceki gün gerçekleşen doğum günü partisine katılan isimlerden Ece Seçkin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. '2022 yılındayız, bu benzetme çok komik. Ben de benzerini giyerek sahneye çıkıyorum. Bu eleştiri değil, kabul etmiyorum.' Türkücünün yorumlarını 'İzzet Yıldızhan böyle dedi diye yarından itibaren mayo giymem, lütfen' sözleriyle ti'ye alan Seçkin şöyle devam etti: 'Rapçilere 'Küfür var, şarkı söylemesin', kadınlara 'Sahneye mayolu kostüm ile çıkmasın' E ne yapalım, ne olsun istiyor?' 'ÇOCUK REYONUNDAN GİYİNİYORUM' Daha önce de pembe elbisesiyle merdivende verdiği pozları yayınlayan ünlü şarkıcı, paylaşımına; 'Evet doğru... Çocuk reyonundan giyiniyorum' notunu düşmüştü. Seçkin'in kıyafetleri takipçileri tarafından beğenilirken; çocuk reyonundan giyinmesi şaşkınlık yaratmıştı.