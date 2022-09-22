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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'den o yoruma sert tepki! Tokat gibi yanıt!
Giriş Tarihi: 22.09.2022 11:30 Güncelleme Tarihi: 22.09.2022 11:32

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'den o yoruma sert tepki! Tokat gibi yanıt!

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medya paylaşımlarıyla her zaman dikkat çekmeyi başarıyor. Ece Seçkin, Twitter'da bir öğretmenin kendisinin boyu üzerinden yaptığı göndermeye tepki gösterdi. İşte Ece Seçkin'in takipçisine verdiği tokat gibi yanıt

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’den o yoruma sert tepki! Tokat gibi yanıt!

Şarkıcı Ece Seçkin, Twitter'da bir öğretmenin kendisinin boyu üzerinden yaptığı göndermeye tepki gösterdi.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’den o yoruma sert tepki! Tokat gibi yanıt!

Twitter'da bir öğretmen paylaşımında "Bugün okulumuzun çok değerli öğrencilerinden Rojin: 'O hocam saçlarınız çıkmış' diyor.

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Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’den o yoruma sert tepki! Tokat gibi yanıt!

Sabah pansiyondan çıkarken boy aynası yerine el aynasına bakan, Ece Seçkin kadar boyu olana bak sen. Sen o boyla benim kafamı nasıl gördün?" ifadesini kullandı.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’den o yoruma sert tepki! Tokat gibi yanıt!

Bu tweet'in ekran görüntüsünü alan şarkıcı Ece Seçkin ise öğretmene tepki gösterdi.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’den o yoruma sert tepki! Tokat gibi yanıt!

Seçkin, "Hocam. Okulunuzun öğrencilerinden Rojin'in boyu hızla uzayacaktır. Ama sizin bir öğretmen olarak değerli öğrencinizi kendisinin yaşının yetmediği bu platformda bu alaycı sözlerle aşağıladığınız tweet daima kalacaktır.

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