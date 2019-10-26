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  • Ünlü şarkıcı Göksel sevgilisini bırakıp kaçtı! Şarkıcı Göksel müzisyen sevgilisi ile yakalanınca...

sevgilisini bırakıp kaçtı! Şarkıcı Göksel müzisyen sevgilisi ile yakalanınca...

uzun yıllardır boş olan kalbinin sahibini buldu. Göksel kalbini bir müzisyene kaptırdı. Önceki gün Osman adlı müzisyen sevgilisiyle Rumeli Hisarı'nda görüntülenen şarkıcı muhabirleri fark edince tedirgin oldu. Posta'dan Ali Keser'in haberine göre mekanda sevgilisiyle yemek yiyen Göksel gazetecileri fark edince panikledi. Oturduğu mekanın önünde çektirdiği aracına atladığı gibi gaza basarak uzaklaşan Göksel'in ardından sevgilisi baktı kaldı. 47 yaşındaki güzel şarkıcı merak konusu oldu. İşte ünlü şarkıcı Göksel'in sevgilisi ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 26.10.2019 12:30 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 12:41
Ünlü şarkıcı Göksel sevgilisini bırakıp kaçtı! Şarkıcı Göksel müzisyen sevgilisi ile yakalanınca...

uzun yıllardır boş olan kalbinin sahibini buldu. Göksel kalbini bir müzisyene kaptırdı. Önceki gün Osman adlı müzisyen sevgilisiyle Rumeli Hisarı'nda görüntülenen şarkıcı muhabirleri fark edince tedirgin oldu. Posta'dan Ali Keser'in haberine göre mekanda sevgilisiyle yemek yiyen Göksel gazetecileri fark edince panikledi. Oturduğu mekanın önünde çektirdiği aracına atladığı gibi gaza basarak uzaklaşan Göksel'in ardından sevgilisi baktı kaldı. 47 yaşındaki güzel şarkıcı merak konusu oldu. İşte ünlü şarkıcı Göksel'in sevgilisi ve sizin için derlediğimiz ...

Ünlü şarkıcı Göksel sevgilisini bırakıp kaçtı! Şarkıcı Göksel müzisyen sevgilisi ile yakalanınca...

ERCAN - NAZAN KESAL

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Ünlü şarkıcı Göksel sevgilisini bırakıp kaçtı! Şarkıcı Göksel müzisyen sevgilisi ile yakalanınca...
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Ünlü şarkıcı Göksel sevgilisini bırakıp kaçtı! Şarkıcı Göksel müzisyen sevgilisi ile yakalanınca...
Ünlü şarkıcı Göksel sevgilisini bırakıp kaçtı! Şarkıcı Göksel müzisyen sevgilisi ile yakalanınca...

HAYFA SAFİ TULUN

Ünlü şarkıcı Göksel sevgilisini bırakıp kaçtı! Şarkıcı Göksel müzisyen sevgilisi ile yakalanınca...
Ünlü şarkıcı Göksel sevgilisini bırakıp kaçtı! Şarkıcı Göksel müzisyen sevgilisi ile yakalanınca...
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