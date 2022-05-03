Giriş Tarihi: 03.05.2022 19:34 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 19:34

Ünlü şarkıcı Hadise, Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlenmişti! Hadise milyonlara evlendiğini böyle duyurdu: Bu anımızı çok özel yaşamak istedik!

Ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler, yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşıyor. 15 Mart'ta aile arasında gizlice nişanlanan Hadise ve Mehmet Dinçerler, bu mutlu birlikteliklerini geçtiğimiz günlerde taçlandırdı. Ünlü şarkıcı, 30 Nisan Cumartesi günü Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı'nda sessiz sedasız sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. Dün akşam Kıbrıs konserinde ilk kez evliliği hakkında konuşan Hadise, "Eşim bana kraliçeler gibi bakıyor. Beni bu kadar güzel sevdiği için teşekkür ederim. Mehmet seni çok seviyorum" diyerek hayranlarını sevindirdi. Ünlü şarkıcı Hadise, bu açıklamasıyla evlendiğini resmi olarak ve ilk kez duyurdu. İşte ayrıntılar!