Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Hadise, Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlenmişti! Hadise milyonlara evlendiğini böyle duyurdu: Bu anımızı çok özel yaşamak istedik!
Giriş Tarihi: 03.05.2022 19:34 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 19:34

Ünlü şarkıcı Hadise, Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlenmişti! Hadise milyonlara evlendiğini böyle duyurdu: Bu anımızı çok özel yaşamak istedik!

Ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler, yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşıyor. 15 Mart'ta aile arasında gizlice nişanlanan Hadise ve Mehmet Dinçerler, bu mutlu birlikteliklerini geçtiğimiz günlerde taçlandırdı. Ünlü şarkıcı, 30 Nisan Cumartesi günü Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı'nda sessiz sedasız sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. Dün akşam Kıbrıs konserinde ilk kez evliliği hakkında konuşan Hadise, "Eşim bana kraliçeler gibi bakıyor. Beni bu kadar güzel sevdiği için teşekkür ederim. Mehmet seni çok seviyorum" diyerek hayranlarını sevindirdi. Ünlü şarkıcı Hadise, bu açıklamasıyla evlendiğini resmi olarak ve ilk kez duyurdu. İşte ayrıntılar!

Ünlü şarkıcı Hadise, Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlenmişti! Hadise milyonlara evlendiğini böyle duyurdu: Bu anımızı çok özel yaşamak istedik!

Ünlü şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler, bir yıldır aşk yaşıyor.

Ünlü şarkıcı Hadise, Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlenmişti! Hadise milyonlara evlendiğini böyle duyurdu: Bu anımızı çok özel yaşamak istedik!

Ünlü çift, 15 Mart'ta aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ünlü şarkıcı Hadise, Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlenmişti! Hadise milyonlara evlendiğini böyle duyurdu: Bu anımızı çok özel yaşamak istedik!

Ünlü çiftin bu mutlu birliktelikleri ile ilgili geçtiğimiz günlerde yeni ve bir o kadar da flaş bir iddia ortaya atıldı.

Ünlü şarkıcı Hadise, Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlenmişti! Hadise milyonlara evlendiğini böyle duyurdu: Bu anımızı çok özel yaşamak istedik!

Hadise ve Mehmet Dinçerler'in 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda evlendiği haberi, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Ünlü şarkıcı Hadise, Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlenmişti! Hadise milyonlara evlendiğini böyle duyurdu: Bu anımızı çok özel yaşamak istedik!

Çift, görüntü alınmaması için görevlileri ve misafirleri uyarırken Dinçerler'in kardeşi bu kuralı bozdu.

SON DAKİKA