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  • Ünlü şarkıcı Hadise 'Tatlı leopar' diye paylaştı hayranları aşka geldi! İşte Hadise'nin yeni yıl pozu...

'' diye paylaştı hayranları aşka geldi! İşte ...

Her yaptığı gündem olan ünlülerde hayranlarını aşka getirdi. Hadise hesabından paylaştığı fotoğraflarla adeta yürek hoplattı. Güçlü sesinin yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken şarkıcı Hadise'yi tüm dünyadan takip eden 11 milyona yakın takipçisi var. Katıldığı bir yarışma ile ünlenen Hadise 2009 yılında müzik dünyasına adım attı. 2005'te ilk stüdyo albümünü "Stir Me Up" şarkısıyla yayınladı ve böylece doğup büyüdüğü Belçika'da ve Türkiye'de tanınmaya başladı. Türk halkının ve basının kendisiyle ilgilenmesinin ardından kariyerine Türkiye'de devam ettirmeye karar verdi. Sosyal medyada da en çok merak edilen ünlülerden olan sevilen şarkıcı Hadise hakkında her şey ilgi odağı oluyor. Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Hadise takipçilerine sık sık paylaşımlarda bulunuyor. son olarak yaptığı paylaşımla yine gündeme bomba gibi düştü. Siyah mini elbisesi ile çekildiği pozunu "Dolce Gattopardo! ()" notuyla paylaşan Hadise'ye beğeni yağdı. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 31.12.2019 10:38 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 10:44
Ünlü şarkıcı Hadise 'Tatlı leopar' diye paylaştı hayranları aşka geldi! İşte Hadise'nin yeni yıl pozu...

Her yaptığı gündem olan ünlülerde hayranlarını aşka getirdi. Hadise hesabından paylaştığı fotoğraflarla adeta yürek hoplattı. Güçlü sesinin yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken şarkıcı Hadise'yi tüm dünyadan takip eden 11 milyona yakın takipçisi var. Katıldığı bir yarışma ile ünlenen Hadise 2009 yılında müzik dünyasına adım attı. 2005'te ilk stüdyo albümünü "Stir Me Up" şarkısıyla yayınladı ve böylece doğup büyüdüğü Belçika'da ve Türkiye'de tanınmaya başladı. Türk halkının ve basının kendisiyle ilgilenmesinin ardından kariyerine Türkiye'de devam ettirmeye karar verdi. Sosyal medyada da en çok merak edilen ünlülerden olan sevilen şarkıcı Hadise hakkında her şey ilgi odağı oluyor. Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Hadise takipçilerine sık sık paylaşımlarda bulunuyor. son olarak yaptığı paylaşımla yine gündeme bomba gibi düştü. Siyah mini elbisesi ile çekildiği pozunu "Dolce Gattopardo! ()" notuyla paylaşan Hadise'ye beğeni yağdı. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Ünlü şarkıcı Hadise 'Tatlı leopar' diye paylaştı hayranları aşka geldi! İşte Hadise'nin yeni yıl pozu...

PINAR AYDIN

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Ünlü şarkıcı Hadise 'Tatlı leopar' diye paylaştı hayranları aşka geldi! İşte Hadise'nin yeni yıl pozu...
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Ünlü şarkıcı Hadise 'Tatlı leopar' diye paylaştı hayranları aşka geldi! İşte Hadise'nin yeni yıl pozu...

FAHRİYE EVCEN

Ünlü şarkıcı Hadise 'Tatlı leopar' diye paylaştı hayranları aşka geldi! İşte Hadise'nin yeni yıl pozu...
Ünlü şarkıcı Hadise 'Tatlı leopar' diye paylaştı hayranları aşka geldi! İşte Hadise'nin yeni yıl pozu...

EMINA JAHOVIC

Ünlü şarkıcı Hadise 'Tatlı leopar' diye paylaştı hayranları aşka geldi! İşte Hadise'nin yeni yıl pozu...
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