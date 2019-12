Ünlü şarkıcı Hadise 'Tatlı leopar' diye paylaştı hayranları aşka geldi! İşte Hadise'nin yeni yıl pozu...

Her yaptığı gündem olan ünlülerde Hadise hayranlarını aşka getirdi. Hadise sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla adeta yürek hoplattı. Güçlü sesinin yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken şarkıcı Hadise'yi tüm dünyadan takip eden 11 milyona yakın takipçisi var. Katıldığı bir yarışma ile ünlenen Hadise 2009 yılında müzik dünyasına adım attı. 2005'te ilk stüdyo albümünü "Stir Me Up" şarkısıyla yayınladı ve böylece doğup büyüdüğü Belçika'da ve Türkiye'de tanınmaya başladı. Türk halkının ve basının kendisiyle ilgilenmesinin ardından kariyerine Türkiye'de devam ettirmeye karar verdi. Sosyal medyada da en çok merak edilen ünlülerden olan sevilen şarkıcı Hadise hakkında her şey ilgi odağı oluyor. Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Hadise takipçilerine sık sık paylaşımlarda bulunuyor. son olarak yaptığı paylaşımla yine gündeme bomba gibi düştü. Siyah mini elbisesi ile çekildiği pozunu "Dolce Gattopardo! (Tatlı Leopar)" notuyla paylaşan Hadise'ye beğeni yağdı. İşte Hadise'nin müthiş pozu ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...