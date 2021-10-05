Ünlü şarkıcı Hadise’den kardeşi Derya Açıkgöz ile yeni paylaşım! Abla-kardeş sosyal medyaya damga vurdu!

İş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz günlerde bir mücevher markasının davetiyle İtalya'nın Milano şehrine gitmiş, giydiği kıyafetle gündeme bomba gibi düşmüştü. Her paylaşımıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise, bu kez de yeni paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcının Instagram'dan kardeşi Derya Açıkgöz ile yaptığı paylaşıma binlerce yorum ve beğeni geldi. İşte ünlü şarkıcı Hadise'nin kardeşi Derya Açıkgöz ile yaptığı paylaşım…