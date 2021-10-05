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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Hadise’den kardeşi Derya Açıkgöz ile yeni paylaşım! Abla-kardeş sosyal medyaya damga vurdu!
Giriş Tarihi: 05.10.2021 17:13 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021 17:13

Ünlü şarkıcı Hadise’den kardeşi Derya Açıkgöz ile yeni paylaşım! Abla-kardeş sosyal medyaya damga vurdu!

İş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz günlerde bir mücevher markasının davetiyle İtalya'nın Milano şehrine gitmiş, giydiği kıyafetle gündeme bomba gibi düşmüştü. Her paylaşımıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise, bu kez de yeni paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcının Instagram'dan kardeşi Derya Açıkgöz ile yaptığı paylaşıma binlerce yorum ve beğeni geldi. İşte ünlü şarkıcı Hadise'nin kardeşi Derya Açıkgöz ile yaptığı paylaşım…

Ünlü şarkıcı Hadise’den kardeşi Derya Açıkgöz ile yeni paylaşım!

Sadece şarkılarıyla ve projeleriyle değil, aşk hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise'nin her paylaşımı olay olmaya devam ediyor.

Ünlü şarkıcı Hadise’den kardeşi Derya Açıkgöz ile yeni paylaşım!

İş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan ünlü şarkıcı Hadise, dün akşam saatlerinde Facebook, Instagram ve Whatsapp uygulamalarının çökmesinin ardından yeni bir paylaşım yaptı.

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Ünlü şarkıcı Hadise’den kardeşi Derya Açıkgöz ile yeni paylaşım!

Kardeşi Derya Açıkgöz ile yaptığı paylaşımına ''Instagram yokken biz'' notunu düştü.

Ünlü şarkıcı Hadise’den kardeşi Derya Açıkgöz ile yeni paylaşım!

İki kardeş güzellikleriyle adeta sosyal medyayı salladı.

Ünlü şarkıcı Hadise’den kardeşi Derya Açıkgöz ile yeni paylaşım!

Instagram'da 13 milyondan fazla takipçisi bulunan ünlü şarkıcıya kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum yapıldı.

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