Ünlü şarkıcı İrem Derici’nin panik anları... ’Eyvah mayom yırtıldı!’

Son olarak meslektaşı Cem Belevi ile aşk haberi konuşulan İrem Derici'den beklenen açıklama geldi. İrem Derici ile Cem Belevi'nin Bodrum'da baş başa tatil yaptığı ve aşk yaşadıkları iddia edilmişti. İrem Derici '8 yıllık arkadaşımla tatile gitmem tuhaf bir şey mi? Biz arkadaşız. Yeni bir şey olursa söylerim yani. Yaz bitmeden skandal yaratmak istiyorum. Özledim, skandal özledim. Skandal dediğinde aklına ben gelmiyor muyum? Bugün yok ama yaz bitmeden skandal yapacağım' demişti. İrem Derici, arkadaşları ile Çeşme'de denize girerken görüntülendi. Çok kısa bir süre denizde kalan Derici, çıkarken mayosunun yırtıldığını sandı. Panik anları objektiflere yansıdı.