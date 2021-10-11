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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Kibariye hakkındaki iddia duyanları şoke etti! ‘Paramızı ödemedi’
Giriş Tarihi: 11.10.2021 15:45 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 15:47

Ünlü şarkıcı Kibariye hakkındaki iddia duyanları şoke etti! ‘Paramızı ödemedi’

Ünlü şarkıcı Kibariye, hakkındaki iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Kadıköy'de bir kuaföre gelen sanatçı Kibariye, 4 bin 200 lira değerinde kaynak saç yaptırdı. İşlem sonrası iddiaya göre ücreti ödemeyen şarkıcı, eşi Ali Küçükbalçık ile birlikte kuaförden ayrıldı. İşletme sahibi Kiraz Kıran'ın telefon üzerinden görüştüğü Küçükbalçık ise ödeme yapmayacaklarını belirtince, yaklaşık 3 saat boyunca Kibariye'ye hizmet veren işletme sahibi hayatının şokunu yaşadı. Ünlü sanatçının kuaförde saçlarına işlem yaptırdığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Ünlü şarkıcı Kibariye hakkındaki iddia duyanları şoke etti! ‘Paramızı ödemedi’

Kadıköy'de bir kuaföre gelen sanatçı Kibariye, 4 bin 200 lira değerinde kaynak saç yaptırdı. İşlem sonrası iddiaya göre ücreti ödemeyen şarkıcı, eşi Ali Küçükbalçık ile birlikte kuaförden ayrıldı.

Ünlü şarkıcı Kibariye hakkındaki iddia duyanları şoke etti! ‘Paramızı ödemedi’

İşletme sahibi Kiraz Kıran'ın telefon üzerinden görüştüğü Küçükbalçık ise ödeme yapmayacaklarını belirtince, yaklaşık 3 saat boyunca Kibariye'ye hizmet veren işletme sahibi hayatının şokunu yaşadı.

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Ünlü şarkıcı Kibariye hakkındaki iddia duyanları şoke etti! ‘Paramızı ödemedi’

Ünlü sanatçının kuaförde saçlarına işlem yaptırdığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ünlü şarkıcı Kibariye hakkındaki iddia duyanları şoke etti! ‘Paramızı ödemedi’

Olay, geçtiğimiz perşembe günü Kadıköy'de bulunan bir kuaför dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, eşi Ali Küçükbalçık ile birlikte kaynak saç yapan bir işletmeye gelen sanatçı Kibariye, 3 saat süren işlem sonrası aldığı hizmetin bedeli olan 4 bin 200 lira tutarındaki borcunu ödemeden dükkandan ayrıldı.

Ünlü şarkıcı Kibariye hakkındaki iddia duyanları şoke etti! ‘Paramızı ödemedi’

İŞLETME SAHİPLERİNİN NUMARASINI ENGELLEDİ

Ödeme alamayan iş yeri sahipleri ise Kibariye'nin danışmanı ile iletişime geçerek, ödeme yapılmasını talep edince araya Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık girdi. Küçükbalçık ise bu tutarı ödemeyecekleri belirterek, telefonu kapattı ve işletme sahiplerinin numarasını engelledi.

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