Ünlü şarkıcı Kibariye hakkındaki iddia duyanları şoke etti! ‘Paramızı ödemedi’

Ünlü şarkıcı Kibariye, hakkındaki iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Kadıköy'de bir kuaföre gelen sanatçı Kibariye, 4 bin 200 lira değerinde kaynak saç yaptırdı. İşlem sonrası iddiaya göre ücreti ödemeyen şarkıcı, eşi Ali Küçükbalçık ile birlikte kuaförden ayrıldı. İşletme sahibi Kiraz Kıran'ın telefon üzerinden görüştüğü Küçükbalçık ise ödeme yapmayacaklarını belirtince, yaklaşık 3 saat boyunca Kibariye'ye hizmet veren işletme sahibi hayatının şokunu yaşadı. Ünlü sanatçının kuaförde saçlarına işlem yaptırdığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.