Giriş Tarihi: 07.11.2022 16:01 Güncelleme Tarihi: 07.11.2022 16:07

Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu cesaretini konuşturdu! ‘Sen bir de beni makyajsız gör’

Her zaman adından söz ettiren şarkıcı ve sunucu Lerzan Mutlu, sözü ve müziği kendisine ait olan 'Kusura Bakma' isimli şarkısı için kamera karşısına geçmişti. Lerzan Mutlu, son olarak makyajsız bir paylaşımını takipçilerinin beğenisine sundu. Lerzan Mutlu sosyal medya hesabından paylaştığı birbirinden iddialı pozlar ile sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor. Lerzan Mutlu, şimdi ise makyajsız bir paylaşım yaptı. Mutlu, paylaşımına "'Sen bir de beni makyajsız gör' isimli çalışmam." notunu düştü.