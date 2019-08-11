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  • Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz'e bakan bir daha baktı! Petek Dinçöz artık bildiğiniz gibi değil!

Ünlü şarkıcı 'e bakan bir daha baktı! !

Ünlü şarkıcı uzun süredir ekranlardan uzaktı. Petek Dinçöz şu sıralar hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme bomba gibi düştü. Bir dönemin assolisti Petek Dinçöz modellikten şarkıcılığa hızlı geçiş yapan ünlü isimlerden. Yaptığı evlilikler ve yaşadığı aşklarla magazin gündeminde sıklıkla yer alan Petek Dinçöz uzun süredir gözlerden uzak. Vaktinin çoğunu ailesi ile geçiren Petek Dinçöz sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor. Hayranları ile yaptığı paylaşımlara ise beğeni yağıyor. Bir süredir Petek Dinçöz'ü görmeyenler ise yeni halini görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Geçirdiği estetik operasyonlar ile neredeyse tanınmayacak hale gelen Petek Dinçöz oldukça farklı görünüyor. ile adeta bambaşka biri olmuş. İşte 'ün son hali ve sizin için derlediğimiz diğer ...

Giriş Tarihi: 11.08.2019 16:19 Güncelleme Tarihi: 11.08.2019 16:50
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz'e bakan bir daha baktı! Petek Dinçöz artık bildiğiniz gibi değil!

Ünlü şarkıcı uzun süredir ekranlardan uzaktı. Petek Dinçöz şu sıralar hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme bomba gibi düştü. Bir dönemin assolisti Petek Dinçöz modellikten şarkıcılığa hızlı geçiş yapan ünlü isimlerden. Yaptığı evlilikler ve yaşadığı aşklarla magazin gündeminde sıklıkla yer alan Petek Dinçöz uzun süredir gözlerden uzak. Vaktinin çoğunu ailesi ile geçiren Petek Dinçöz sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor. Hayranları ile yaptığı paylaşımlara ise beğeni yağıyor. Bir süredir Petek Dinçöz'ü görmeyenler ise yeni halini görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Geçirdiği estetik operasyonlar ile neredeyse tanınmayacak hale gelen Petek Dinçöz oldukça farklı görünüyor. ile adeta bambaşka biri olmuş. İşte 'ün son hali ve sizin için derlediğimiz diğer ...

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz'e bakan bir daha baktı! Petek Dinçöz artık bildiğiniz gibi değil!

FAHRİYE EVCEN

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Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz'e bakan bir daha baktı! Petek Dinçöz artık bildiğiniz gibi değil!

FAHRİYE EVCEN

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz'e bakan bir daha baktı! Petek Dinçöz artık bildiğiniz gibi değil!

EMINA JAHOVIC

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz'e bakan bir daha baktı! Petek Dinçöz artık bildiğiniz gibi değil!

EMINA JAHOVIC

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz'e bakan bir daha baktı! Petek Dinçöz artık bildiğiniz gibi değil!

İLBER ORTAYLI

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz'e bakan bir daha baktı! Petek Dinçöz artık bildiğiniz gibi değil!

İLBER ORTAYLI

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