Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz'e bakan bir daha baktı! Petek Dinçöz artık bildiğiniz gibi değil!

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz uzun süredir ekranlardan uzaktı. Petek Dinçöz şu sıralar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme bomba gibi düştü. Bir dönemin assolisti Petek Dinçöz modellikten şarkıcılığa hızlı geçiş yapan ünlü isimlerden. Yaptığı evlilikler ve yaşadığı aşklarla magazin gündeminde sıklıkla yer alan Petek Dinçöz uzun süredir gözlerden uzak. Vaktinin çoğunu ailesi ile geçiren Petek Dinçöz sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor. Hayranları ile yaptığı paylaşımlara ise beğeni yağıyor. Bir süredir Petek Dinçöz'ü görmeyenler ise yeni halini görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Geçirdiği estetik operasyonlar ile neredeyse tanınmayacak hale gelen Petek Dinçöz oldukça farklı görünüyor. Petek Dinçöz değişimi ile adeta bambaşka biri olmuş. İşte ünlü şarkıcı Petek Dinçöz'ün son hali ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...