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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Rafet El Roman’ın kendi gibi şarkıcı kızı Su El Roman sosyal medyayı çalkaladı! Estetikle bambaşka birine dönüştü!
Giriş Tarihi: 08.08.2021 09:05 Güncelleme Tarihi: 08.08.2021 09:08

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman’ın kendi gibi şarkıcı kızı Su El Roman sosyal medyayı çalkaladı! Estetikle bambaşka birine dönüştü!

Rafet El Roman'ın olaylı bir şekilde boşandığı manken Tuğba Altıntop'tan olan kızları Su El Roman ve Şevval El Roman şimdilerde güzellikleriyle dikkat çeken iki genç kız. Son dönemin çok konuşulan isimleri arasında girmeyi başaran kız kardeşler Su El Roman ve Şevval El Roman değişimleri ile şaşırtıyor. Küçük denecek yaşta geçirdikleri estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüşen kız kardeşler Su El Roman ve Şevval El Roman'ın sosyal medyada da oldukça fazla takipçileri var. Düzgün fiziği ile dikkat çeken Su El Roman'ın son paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte oldukça iddialı olan Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman'ın son pozları...

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman’ın kendi gibi şarkıcı kızı Su El Roman sosyal medyayı çalkaladı! Estetikle bambaşka birine dönüştü!

Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman'ın 'Fake Love' parçasının klibinde giydiği kırmızı elbise sosyal medyanın gündemi olmuştu.

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman’ın kendi gibi şarkıcı kızı Su El Roman sosyal medyayı çalkaladı! Estetikle bambaşka birine dönüştü!

Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman'ın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar dikkat çekti. Babasının izinden giden Su El Roman, kendi yazdığı 'Fake Love' parçasının klibinde verdiği pozlarla çok beğenildi.

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Ünlü şarkıcı Rafet El Roman’ın kendi gibi şarkıcı kızı Su El Roman sosyal medyayı çalkaladı! Estetikle bambaşka birine dönüştü!

TAKİPÇİLERİNE SORDU

Bir sarı kombin bir de kırmızı elbise giyerek, kamera karşısına geçen Su El Roman, takipçilerine hangisi kombinin daha çok yakıştığını sormuştu.

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman’ın kendi gibi şarkıcı kızı Su El Roman sosyal medyayı çalkaladı! Estetikle bambaşka birine dönüştü!

Göğüs ve bacak dekolteli kırmızılı elbisesiyle dört pozunu yayınlayan şarkıcı, "Klipte hangi tarzımı daha çok beğendiniz? Kırmızı elbise mi yoksa sarılı olan kombin mi?" diye yazmıştı. Su El Roman'ın şarkısı dijital platformlarda yayına girdi.

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman’ın kendi gibi şarkıcı kızı Su El Roman sosyal medyayı çalkaladı! Estetikle bambaşka birine dönüştü!

Su El Roman son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

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