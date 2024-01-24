Giriş Tarihi: 24.01.2024 18:24
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
18:36
Ünlü şarkıcı Seda Üren eviyle büyüledi! İşte Seda Üren’in 4 katlı villası…
Ünlü şarkıcı Seda Üren, sık sık fit görüntüsüyle magazin gündeminde yer alıyor. Seda Üren, bu kez 4 katlı villasıyla gündeme yeniden geldi. Ünlü şarkıcı iki çocuğu ve eşiyle birlikte yaşadığı villasıyla büyüledi. Seda Üren'in villasında sade tonların kullanıldığı ve ferah salonun objeler ve tablolarla süslendiği görüldü. Ünlü şarkıcının evinde çocuklar için oyun parkı ve muhteşem bir havuz da yer alıyor. İşte Seda Üren'in o muhteşem 4 katlı villası!