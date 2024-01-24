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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Seda Üren eviyle büyüledi! İşte Seda Üren’in 4 katlı villası…
Giriş Tarihi: 24.01.2024 18:24 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 18:36

Ünlü şarkıcı Seda Üren eviyle büyüledi! İşte Seda Üren’in 4 katlı villası…

Ünlü şarkıcı Seda Üren, sık sık fit görüntüsüyle magazin gündeminde yer alıyor. Seda Üren, bu kez 4 katlı villasıyla gündeme yeniden geldi. Ünlü şarkıcı iki çocuğu ve eşiyle birlikte yaşadığı villasıyla büyüledi. Seda Üren'in villasında sade tonların kullanıldığı ve ferah salonun objeler ve tablolarla süslendiği görüldü. Ünlü şarkıcının evinde çocuklar için oyun parkı ve muhteşem bir havuz da yer alıyor. İşte Seda Üren'in o muhteşem 4 katlı villası!

Ünlü şarkıcı Seda Üren eviyle büyüledi! İşte Seda Üren’in 4 katlı villası…

Ünlü şarkıcı Seda Üren, fit görüntüsüyle magazin gündemindeyken ünlü şarkıcı bu kez 4 katlı villasıyla gündemde yer aldı.

Ünlü şarkıcı Seda Üren eviyle büyüledi! İşte Seda Üren’in 4 katlı villası…

GÖRENLER EVİ BEĞENDİ

İki çocuğu ve Ercüment Nefesoğlu ile mutlu bir yaşam sürdüren ünlü sanatçının, evi görenleri büyüledi.

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Ünlü şarkıcı Seda Üren eviyle büyüledi! İşte Seda Üren’in 4 katlı villası…

ALTI YILDIR BU VİLLADA YAŞIYORLAR

Ünlü şarkıcının 4 katlı villası adeta sarayı andırıyor. Ünlü şarkıcı ve ailesi bu villada altı yıldır yaşıyor.

Ünlü şarkıcı Seda Üren eviyle büyüledi! İşte Seda Üren’in 4 katlı villası…

SADE TABLOLAR VE OBJELERLE SÜSLEDİ

Seda Üren'in villasında sade tonların kullanıldığı ve ferah salonun objeler ve tablolarla süslendiği görüldü.

Ünlü şarkıcı Seda Üren eviyle büyüledi! İşte Seda Üren’in 4 katlı villası…

Üren, yüksek tavanlı salonunu bej ve gri koltuklarla tamamladı.

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