Giriş Tarihi: 16.11.2021 10:15Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 10:15
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç çok pişman! "Allah benim belamı versin..."
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, meslektaşı İzel ile birlikte Maslak 1453'te bulunan Yeni Gazino'da sahne aldı. Kuliste basın mensuplarıyla bir araya gelen ikiliden Ortaç, yaptığı itiraflarla bir kez daha gündem oldu. Kumar bağımlılığından dolayı çok pişman olduğunu dile getiren Serdar Ortaç, "Allah benim belamı versin" ifadeleriyle sosyal medyayı salladı. İşte Serdar Ortaç'ın çok konuşulacak o açıklamaları...