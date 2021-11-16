Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç çok pişman! "Allah benim belamı versin..."

Popçu, "Ne zaman emekli olacaksınız?" sorusuna "Çalışmak zorundayım, çok borcum var. Bankaya 10 milyon lira, eski eşim Chloe Loughnan'a 600 bin lira borcum var, aylık 500 bin lira da harcamam var" diye yanıt verdi.