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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç çok pişman! "Allah benim belamı versin..."
Giriş Tarihi: 16.11.2021 10:15 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 10:15

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç çok pişman! "Allah benim belamı versin..."

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, meslektaşı İzel ile birlikte Maslak 1453'te bulunan Yeni Gazino'da sahne aldı. Kuliste basın mensuplarıyla bir araya gelen ikiliden Ortaç, yaptığı itiraflarla bir kez daha gündem oldu. Kumar bağımlılığından dolayı çok pişman olduğunu dile getiren Serdar Ortaç, "Allah benim belamı versin" ifadeleriyle sosyal medyayı salladı. İşte Serdar Ortaç'ın çok konuşulacak o açıklamaları...

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç çok pişman! Allah benim belamı versin...

Şarkıcı Serdar Ortaç ve İzel, Maslak 1453'te bulunan Yeni Gazino'da sahneye çıktı. 90'lı yıllardan bu yana müzik piyasasında olan ikili, hazırladıkları repertuvarlarla unutulmaz bir gece yaşattı.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç çok pişman! Allah benim belamı versin...

İzel'in ardından Ortaç'ın sahneye çıktığı gece renkli görüntülere sahne oldu. Serdar Ortaç, performansı öncesinde kuliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç çok pişman! Allah benim belamı versin...

Son dönemde bahis oynadığına dair hakkında çıkan haberleri yalanlayan Ortaç, "Geçmişte çok büyük hatalar yaptım. Çok pişmanım. Artık parayı tutmaya çalışıyorum" dedi.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç çok pişman! Allah benim belamı versin...

Popçu, "Ne zaman emekli olacaksınız?" sorusuna "Çalışmak zorundayım, çok borcum var. Bankaya 10 milyon lira, eski eşim Chloe Loughnan'a 600 bin lira borcum var, aylık 500 bin lira da harcamam var" diye yanıt verdi.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç çok pişman! Allah benim belamı versin...

"Ortalık ördek dudaklı kadınlarla dolu" diyen şarkıcı, ekledi: "Allah'ın verdiği yüze zarar vermek doğru değil bence!"

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