Sertab Erener makyajsız yakalanınca çılgına döndü! İşte Sertab Erener'in makyajsız hali...

Ünü dünya sıırlarını aşan Türk Pop müziğinin güçlü sesi Sertab Erener yıllara meydan okuyan düzgün fiziğiyle dikkat çeken isimlerden. Sertab Erener geçtiğimiz gece havalimanında aracını beklerken görüntülendi. Sertab Erener'in makyajsız hali ile görüntü vermek istememesi ortaya ilginç diyaloglar çıkardı. Sertab Erener'i makyajsız görüntüleyen gazeteciler, sanatçının hışmına uğradı. 55 yaşındaki ünlü şarkıcı Sertab Erener, makyajsız görüntülenince çılgına döndü. Görüntü almaya çalışan muhabirleri yanına çağıran Sertab Erener sinirlerine hakim olamadı. "Ben ünlü falan değilim. Fotoğrafları silin." diye tepki gösteren sanatçı "Önce gelip benden fotoğraf isteyin" dedi. Birçok ünlü ismin akım haline getirip sosyal medya hesaplarından makyajsız hallerini paylaşmasıyla ortaya çıkan görüntüler kimi zaman doğal güzellik, kimi zaman da hayranları için hayal kırıklığı oldu. İşte Sertab Erener'in makyajsız hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin makyajsız halleri...