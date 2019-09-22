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  • Ünlü şarkıcı Sibel Can paylaşımı ile ortalığı karıştırdı! Sibel Can mı? Melisa Ural mı? belli değil...

Ünlü şarkıcı paylaşımı ile ortalığı karıştırdı! Sibel Can mı? mı? belli değil...

Ünlü şarkıcı 'ın instagram hesabında 2.4 milyon takipçisi bulunuyor. Sibel Can'ın paylaşımlarına beğeni yağıyor. Mesleğe dansöz olarak başladığı yıllarda sesinin güzelliğinin dikkatleri çekmesi ile şarkıcılığa adım atan Sibel Can şimdilerde usta bir sanatçı. Hemen her hareketi ile magazin gündeminin ilgi odağı olan Sibel Can büyülü sesi ve güzelliği ile büyük bir hayran kitlesine sahip. 3 çocuk annesi olan Sibel Can sosyal medyada da en çok merak edilen isimlerden. Sibel Can kadar çocukları , ve de merak ediliyor. Özellikle son dönemde Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt'ün aşk hayatı magazin gündemine konu oluyor. Son olarak bir davette sevgilisi ile görüntülenen Emir Aksüt, 'Annesi Sibel Can'a gelin mi getiriyor?' sorularına sebep oldu. Duru güzelliğiyle hayran bırakan Yasemin Kurttepeli, sevgilisi Emir Aksüt ile objektiflere poz vermişti. Bu olaylar üzerine Sibel Can'ın sosyal medyasından son yaptığı paylaşımlardaki görüntüsü de hayranlarını ikiye böldü. Sibel Can'ın oldukça bakımlı ve genç göründüğü paylaşımlarına bazı hayranları "Yakında kayınvalide olacak ama genç kızlara taş çıkarır" yorumu yaparken bazıları ise "Artık photoshop'u biraz azaltsan" yorumunda bulundu. İşte Sibel Can'ın o paylaşımları ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 22.09.2019 15:17 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 15:25
Ünlü şarkıcı Sibel Can paylaşımı ile ortalığı karıştırdı! Sibel Can mı? Melisa Ural mı? belli değil...

Ünlü şarkıcı 'ın instagram hesabında 2.4 milyon takipçisi bulunuyor. Sibel Can'ın paylaşımlarına beğeni yağıyor. Mesleğe dansöz olarak başladığı yıllarda sesinin güzelliğinin dikkatleri çekmesi ile şarkıcılığa adım atan Sibel Can şimdilerde usta bir sanatçı. Hemen her hareketi ile magazin gündeminin ilgi odağı olan Sibel Can büyülü sesi ve güzelliği ile büyük bir hayran kitlesine sahip. 3 çocuk annesi olan Sibel Can sosyal medyada da en çok merak edilen isimlerden. Sibel Can kadar çocukları , ve de merak ediliyor. Özellikle son dönemde Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt'ün aşk hayatı magazin gündemine konu oluyor. Son olarak bir davette sevgilisi ile görüntülenen Emir Aksüt, 'Annesi Sibel Can'a gelin mi getiriyor?' sorularına sebep oldu. Duru güzelliğiyle hayran bırakan Yasemin Kurttepeli, sevgilisi Emir Aksüt ile objektiflere poz vermişti. Bu olaylar üzerine Sibel Can'ın sosyal medyasından son yaptığı paylaşımlardaki görüntüsü de hayranlarını ikiye böldü. Sibel Can'ın oldukça bakımlı ve genç göründüğü paylaşımlarına bazı hayranları "Yakında kayınvalide olacak ama genç kızlara taş çıkarır" yorumu yaparken bazıları ise "Artık photoshop'u biraz azaltsan" yorumunda bulundu. İşte Sibel Can'ın o paylaşımları ve sizin için derlediğimiz ...

Ünlü şarkıcı Sibel Can paylaşımı ile ortalığı karıştırdı! Sibel Can mı? Melisa Ural mı? belli değil...

ZARA

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Ünlü şarkıcı Sibel Can paylaşımı ile ortalığı karıştırdı! Sibel Can mı? Melisa Ural mı? belli değil...
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Ünlü şarkıcı Sibel Can paylaşımı ile ortalığı karıştırdı! Sibel Can mı? Melisa Ural mı? belli değil...

EBRU YAŞAR

Ünlü şarkıcı Sibel Can paylaşımı ile ortalığı karıştırdı! Sibel Can mı? Melisa Ural mı? belli değil...
Ünlü şarkıcı Sibel Can paylaşımı ile ortalığı karıştırdı! Sibel Can mı? Melisa Ural mı? belli değil...

TÜRKAN ŞORAY

Ünlü şarkıcı Sibel Can paylaşımı ile ortalığı karıştırdı! Sibel Can mı? Melisa Ural mı? belli değil...
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