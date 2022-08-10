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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Sıla'dan hayranlarını üzen haber! Sosyal medyadan duyurdu
Giriş Tarihi: 10.08.2022 07:38 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 07:46

Ünlü şarkıcı Sıla'dan hayranlarını üzen haber! Sosyal medyadan duyurdu

Ünlü şarkıcı Sıla, Ahmet Kural'dan ayrıldıktan sonra şef Hazer Amani ile 2020'de nikah masasına oturmuştu. Ancak ünlü şarkıcının evliliği bitmişti. Güzel şarkıcı bir süredir oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşıyor. Sıla ile İlker Kaleli, Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birlikteliklerini ilan etmişti. Ünlü çift, romantik karelerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Şimdilerde yeni albümü 'Şarkıcı' ile gündemde olan Sıla hayranlarını üzen haberi sosyal medyadan duyurdu.

Ünlü şarkıcı Sıla’dan hayranlarını üzen haber! Sosyal medyadan duyurdu

Ünlü şarkıcı Sıla,hem özel hayatıyla hem de kariyeriyle adından sıkça söz ettiriyor. Güzel şarkıcı oyuncu Ahmet Kural ile olaylı ayrılığının ardından şef Hazer Amani ile 2020'de nikah masasına oturmuştu. Ancak ünlü şarkıcının evliliği çok uzun sürmemişti. Çift tek celsede boşanmıştı.

Ünlü şarkıcı Sıla’dan hayranlarını üzen haber! Sosyal medyadan duyurdu

İkili, ayrılık haberlerini de sosyal medyadan bu sözlerle duyurmuştu:

Evliliğimiz hakkında bir süredir çıkan haberlere istinaden bu açıklamayı yapma gereği duyduk. Boşanma kararı aldığımız doğrudur. Bu kararın, yansıtılan haberlerle ilintisi olmadığı gibi, dostluğumuzun kıymeti bakidir. Sağlığın, sıhhatin her şeyden önemli olduğunu bir kez daha epey kuvvetli anladığımız şu dönemde bu "haber"in bir detay olduğunu düşünüyoruz. Yine de bunu açık yüreklilik ve içtenlikle birinci ağızlardan duymanızı arzu ettik.

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Ünlü şarkıcı Sıla’dan hayranlarını üzen haber! Sosyal medyadan duyurdu

Sıla ardından İlker Kaleli ile yeni bir aşka yelken açtığını Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ilan etmişti.

Ünlü şarkıcı Sıla’dan hayranlarını üzen haber! Sosyal medyadan duyurdu

Kaleli, sevgilisiyle fotoğrafını, "Gelirmiş... Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine... Bilmediğim, canımdan can bir yere..." notuyla paylaşmıştı.

Ünlü şarkıcı Sıla’dan hayranlarını üzen haber! Sosyal medyadan duyurdu

Sıla ise yayınladığı bu karede, "Diyecek afili söz çok; fakat söze ne hacet... Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın." ifadelerini kullanmıştı.

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