Giriş Tarihi: 10.08.2022 07:38
Güncelleme Tarihi: 10.08.2022
07:46
Ünlü şarkıcı Sıla'dan hayranlarını üzen haber! Sosyal medyadan duyurdu
Ünlü şarkıcı Sıla, Ahmet Kural'dan ayrıldıktan sonra şef Hazer Amani ile 2020'de nikah masasına oturmuştu. Ancak ünlü şarkıcının evliliği bitmişti. Güzel şarkıcı bir süredir oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşıyor. Sıla ile İlker Kaleli, Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birlikteliklerini ilan etmişti. Ünlü çift, romantik karelerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Şimdilerde yeni albümü 'Şarkıcı' ile gündemde olan Sıla hayranlarını üzen haberi sosyal medyadan duyurdu.